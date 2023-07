Anche oggi, giovedì 20 luglio 2023, alle 16:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi continuerà ad andare in onda anche nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata del 20 luglio 2023

Julia confida a Leo (Juanlu Gonzàles) che le farebbe piacere se lui restasse ancora in paese, mentre lui dovrebbe tornare a Madrid. Ines (Bàrbara Oteoza) cerca di dare istruzioni a Victor (Jòn Lopez) su come gestire la libreria, ma Victor è distratto da altri pensieri.

Carmen confida ad Enoa (Edith Martìnez Val) di aver parlato con Victor del fatto che il primo matrimonio le era stato imposto e le dice che Victor si è molto arrabbiato e che da quel momento non si sono più parlati. La ragazza teme che non voglia più sposarla, ma in quel momento arriva Victor e i due fanno pace e decidono che si sposeranno.

A Robledillo, intanto, Mario (Chema Adeva) confida a Erik (Àlex Mola) di essere preoccupato perché sua nipote andrà a stare da lui per cercare lavoro in paese e lui teme di non riuscire ad adattarsi alla nuova vita con lei. Le condizioni di salute di Tirso (Oliver Ruano) dopo l’incidente continuano a migliorare e il giovane comincia a scalpitare per lasciare l’ospedale e tornare alla sua vita di sempre.

A Rio Muni è un giorno speciale. Francisco (Sebastiàn Haro) è stato eletto nuovo presidente del Circolo Imprenditori e Carmen è in procinto di sposarsi. Padre e figlia vivono un momento di tranquillità e confidenza che viene però interrotto da Patricia (Silvia Acosta), che si congratula con Francisco per il risultato raggiunto, ma sia Carmen che Francisco la accusano di averlo ostacolato in tutti i modi passando informazioni a Ventura (Iago Garcìa).

Tirso è finalmente in procinto di uscire dall’ospedale e Erik e Mario vanno da lui per riportarlo a casa, ma cercano di convincerlo a non stancarsi troppo. Victor è molto emozionato per le nozze ormai imminenti e si confida con sua madre Ines che gli consegna i gemelli del nonno da indossare per il matrimonio e gli augura ogni felicita’ con Carmen.

