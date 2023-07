Anche oggi, mercoledì 19 luglio 2023, alle 16:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi continuerà ad andare in onda anche nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata del 19 luglio 2023

Tirso (Oliver Ruano) sta per essere dimesso ed Elena organizza una festa di bentornato. Julia, però, decide di non parteciparvi perché, sentendosi ancora responsabile dell’incidente, ha bisogno di prendere le distanze da Tirso, mentre si sta riavvicinando a Leo (Juanlu Gonzàles).

Ribero (Mario Garcìa) continua a evitare Cloe (Gloria Camila Ortega), ma la ragazza gli chiede spiegazioni sul suo atteggiamento. Francisco (Sebastiàn Haro) decide di punire il tradimento di Kiros (Ivàn Mendes) con due settimane di lavoro non retribuito.

Ma Carmen accusa Patricia (Silvia Acosta) di aver commesso qualcosa di ben peggiore rispetto a quello che ha fatto Kiros e per molto più tempo. Ma mentre Carmen organizza il giorno delle nozze, Ventura (Iago Garcìa) insinua nel figlio il dubbio che la ragazza voglia sposarlo esclusivamente per interesse.

Leo va a casa di Julia per salutarla. Ha ottenuto un importante colloquio presso una rivista in Galizia e dovrà trasferirsi lì. Ma all’improvviso Julia si accorge che c’è qualcosa di sospetto. Nel frattempo, Ribero deve vedersi con Cloe per parlare del bacio che si sono dati, ma è così nervoso e spaventato da ciò che la ragazza potrebbe dirgli che manda avanti Erik (Àlex Mola) per testare il terreno.

In Africa, Kiros racconta a Carmen che suo padre gli ha concesso di continuare a lavorare in fabbrica. Lei se ne rallegra, ma allo stesso tempo teme che Francisco possa avere la stessa indulgenza nei confronti di Patricia e quindi perdonarla. Intanto, Ventura sospetta che Angel (Ivàn Lapadula) gli nasconda qualcosa, proprio quando lui e Ines (Bàrbara Oteiza) stanno per mettere in atto il loro piano di fuggire insieme. Intanto Victor (Jòn Lopez) confida a sua madre che il primo matrimonio con Carmen era stato combinato tra Ventura e Francisco come risarcimento per un debito.

Come vedere Un altro domani su Mediaset Infinity

Non siete riusciti a vedere la puntata di oggi di Un altro domani e volete recuperarla per restare al passo con la messa in onda delle puntate in tv? Nessun problema: in vostro aiuto c’è Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset.

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.