Anche oggi, giovedì 18 maggio 2023, alle 16:20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi continuerà ad andare in onda anche nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata del 18 maggio 2023

In Africa, la Guardia coloniale ha trovato alcuni bauli pieni di armi, e tutto fa pensare che siano di Victor (Jon Lòpez). Carmen sospetta che si tratti di uno stratagemma di Patricia (Silvia Acosta) per sviare la sua colpa nel tentativo di ribellione.

Ma non trova il supporto di nessuno e mentre Victor rischia di scontare molti anni in prigione. Linda (Esperanza Guardado) cerca disperatamente di convincere il padre a rimanere a Rio Muni. Ma una sua iniziativa compromette definitivamente questa possibilità. Julia, nel presente, riceve una notizia che la sorprende: sua madre ha chiesto un’aspettativa dal lavoro per passare più tempo con lei.

