Anche oggi, giovedì 17 agosto 2023, alle 16:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda a partire dal giugno del 2022.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi ha continuato ad andare in onda anche in questi mesi, fino alla sua conclusione.

La serie ha raccontato la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata del 17 agosto 2023

Patricia (Silvia Acosta) si trova costretta a confessare l’omicidio di Ines (Barbàra Oteiza) e propone a Carmen un accordo per tutelare i reciproci segreti, ma Carmen si oppone categoricamente, così Patricia riferisce a Francisco (Sebastiàn Haro) della sua relazione con Kiros (Ivan Mendes) e lo mette in guardia dicendogli che sua figlia ha una pistola e deve assolutamente prendergliela perché potrebbe usarla.

Francisco va su tutte le furie e rinchiude in camera Carmen, ma non riesce a trovare l’arma. Carmen chiede a Enoa (Edith Martínez Val) di portare la pistola a Victor (Jòn Lopez) e raccontargli quello che hanno scoperto. Linda (Esperanza Guardado) è ormai rassegnata all’idea di dover tornare a Madrid e vorrebbe godersi gli ultimi giorni a Rio Muni, ma Faustino (Adrián Expósito) non vuole arrendersi e supplica Ventura (Iago Garcìa) di aiutarlo.

L’uomo reagisce con estrema freddezza alle sue preghiere ma involontariamente gli suggerisce un piano. Julia chiede a Mario (Chema Adeva) di accompagnarla all’altare, lui accetta anche se con un po’ di reticenze. Diana (Cristina de Inza) scopre che Tirso (Oliver Ruano) ha intenzione di aprire un nuovo hotel in paese.

