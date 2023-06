Anche oggi, venerdì 16 giugno 2023, alle 16:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi continuerà ad andare in onda anche nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata del 16 giugno 2023

Cloe (Gloria Camila Ortega) e Dani (Kenai White) propongono a Elena (Aìda de la Cruz) di lanciare la nuova linea di accessori sfruttando la popolarità di Julia sui social. Dani chiede a Erik (Àlex Mola) di spiegare a Elena che i sensi di colpa nei confronti del figlio non gli sono utili per affrontare la sua nuova vita.

Tirso (Oliver Ruano) esorta Julia e Leo (Juanlu Gonzàles) a partecipare al torneo di Mus che si terrà presso il suo hotel e al quale anche lui parteciperà insieme ad Olga (Monica Miranda). Intanto, in Guinea, Carmen offre asilo a Victor (Jòn Lopez), ma proprio quando la ragazza è sul punto di informare Francisco della presenza del ragazzo in casa sua, Ventura (Iago Garcia) si precipita a reclamarlo.

Angel (Ivàn Lapadula) vuole diventare il nuovo direttore del Rio Club, ma dovrà sfidare la concorrenza di Ventura. Julia cerca di convincere Diana (Cristina de Inza) a iniziare una terapia. Il fatto che la donna abbia così tanto tempo libero inizia a influire sulla relazione già complicata tra madre e figlia. Diana si mostra reticente, ma una conversazione rivelatrice con Leo e una chiacchierata con Mario le fanno cambiare idea.

Come vedere Un altro domani su Mediaset Infinity

Non siete riusciti a vedere la puntata di oggi di Un altro domani e volete recuperarla per restare al passo con la messa in onda delle puntate in tv? Nessun problema: in vostro aiuto c’è Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset.

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.