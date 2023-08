Anche oggi, mercoledì 16 agosto 2023, alle 16:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha mandato in onda a partire dal giugno del 2022.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi ha continuato ad andare in onda anche in questi mesi, fino alla sua conclusione.

La serie ha raccontato la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata del 16 agosto 2023

Tirso (Oliver Ruano) confessa a Julia i suoi sentimenti, ma lei ormai è decisa a sposare Leo (Juanlu Gonzales). Più tardi, Julia riceve la visita dei futuri suoceri e la madre di Leo non si rivela particolarmente amichevole. Diana (Cristina de Inza) ha deciso che non venderà l’hotel a Tirso, così lui sta pensando di aprire una nuova struttura.

Manu (Celia Sastre) si congeda da Dani (Kenai White) e Cloe (Gloria Camila Ortega) e torna dai suoi genitori. Linda (Esperanza Guardado) chiude la sua relazione con Faustino (Adrián Expósito) perché è convinta che lui l’abbia tradita, tramando alle sue spalle con suo padre.

Eko (Thomas King) confessa il suo amore a Enoa (Edith Martínez Val) e scopre di essere ricambiato. Patricia (Silavia Acosta) non si è accontentata delle quote dell’ebanisteria di Carmen e continua a ricattarla, arrivando ad assoldare degli uomini per fare del male a Kiros (Ivan Mendes). A questo punto i due giovani non hanno altra scelta, devono lasciare la colonia. Kiros partirà per primo e aspetterà Carmen nella capanna nella giungla.

Enoa affronta Carmen e le dice chiaramente che sa che è incinta e le domanda se il bambino è di Kiros. Julia e Leo vanno avanti con i preparativi del matrimonio, contro tutto e tutti. E se Diana era contraria, i genitori di Leo non sembrano essere da meno. Soprattutto la madre, che si scontra con Diana su tutto, tranne che su una cosa: l’intenzione di boicottare le nozze.

Dani si sta rivelando un grande supporto per Cloe, ancora vittima del ricattatore, e questa incresciosa situazione fa sì che i due ragazzi finalmente si riavvicinino. In Africa, Carmen è ancora in balìa di Patricia. Ma per puro caso, Enoa scopre qualcosa che potrebbe metterla con le spalle al muro e che Carmen non esita a usare a suo vantaggio. Nel frattempo, Linda continua a fare di tutto per scoprire chi si nasconda dietro il tentativo di rapina al Río Club e intende ricorrere a tutte le risorse a sua disposizione per capire cosa sia successo in realtà.

