Anche oggi, martedì 15 agosto 2023, alle 17:30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda a partire dal giugno del 2022.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi ha continuato ad andare in onda anche in questi mesi, fino alla sua conclusione.

La serie ha raccontato la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata del 15 agosto 2023

Julia è pronta per la festa di addio al nubilato e celibato che ha organizzato con Leo (Juanlu Gonzales), ed è felice che sua madre abbia finalmente deciso di partecipare al matrimonio, e ancora più felice che Tirso (Oliver Ruano) abbia accettato di accompagnarla all’altare.

Tutto sembra andare bene, ma iniziata la festa, Leo non solo non si presenta, ma non risulta nemmeno reperibile al telefono. L’idea che Tirso accompagni la sposa riempie di gioia Julia ma non lui, che inizia a pentirsi di aver accettato.

Nel frattempo, Elena (Aida de la Cruz) cerca di scoprire cosa si celi dietro tutto questo trambusto. In Africa, Patricia (Silvia Acosta) propone a Carmen un accordo, chiedendole in cambio di mantenere la segretezza sulla propria relazione.

Sebbene Carmen non si fidi della sua parola, è consapevole che non le resta altra scelta per poter guadagnare tempo e per poter riflettere lucidamente. Linda (Esperanza Guardado) prova un enorme dispiacere nello scoprire che suo padre e Faustino (Adrián Expósito) sono molto più legati di quanto suo cugino volesse farle credere.

Come vedere Un altro domani su Mediaset Infinity

Non siete riusciti a vedere la puntata di oggi di Un altro domani e volete recuperarla per restare al passo con la messa in onda delle puntate in tv? Nessun problema: in vostro aiuto c’è Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset.

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.