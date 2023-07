Anche oggi, venerdì 14 luglio 2023, alle 16:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi continuerà ad andare in onda anche nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 9 AL 15 LUGLIO 2023 DI UN ALTRO DOMANI

Un altro domani, anticipazioni puntata del 14 luglio 2023

Julia non riesce a decidere se sia meglio cancellare Leo dalla sua vita per sempre o no e non sa se, come dice Diana (Cristina de Inza), il giornalista è una persona cattiva, nonostante sembri disposto ad aspettare tutto il tempo di cui lei ha bisogno. Ma non sembra neanche intenzionata a riavvicinarsi a Tirso (Oliver Ruano), poichè stanca del suo carattere chiuso e delusa dal fatto che le ha dato buca, finché Elena (Aída de la Cruz) non le rivela ciò che era accaduto con Olga (Monica Miranda).

La scoperta che Dani (Kenai White) fosse il “Dani” dei social network sembra aver procurato una ferita insanabile sia in Cloe (Gloria Camila Ortega) che in Ribero (Mario García), che non riescono a perdonargli le troppe bugie. In Guinea, intanto, si avvicina sempre di più il confronto che precederà l’elezione del presidente del Circolo Imprenditori e don Francisco è pronto ad affrontare don Ventura usando tutte le armi che ha a sua disposizione.

Ma né Francisco (Sebastiàn Haro) né Ventura (Iago Garcia) hanno previsto la prossima mossa dei rispettivi figli, intenzionati entrambi a porre fine per sempre al conflitto tra le loro due. Tirso viene ricoverato in terapia intensiva perché ha riportato un trauma cranico. Julia si sente fortemente in colpa e resta in sala d’attesa ad aspettare sue notizie, in compagnia di Elena e Diana.

Cloe si offre di sostituire Tirso al bar dell’albergo e mentre si allena con Ribero a preparare il caffè, riflette sull’imprevedibilità della vita; tuttavia, capisce che non e’ ancora pronta a perdonare Dani, così va da lui e gli riconsegna la lettera.

In Africa, intanto, Linda (Esperanza Guardado) ha ereditato da don Benigno il Rio Club, ovviamente lei è al settimo cielo, mentre don Ventura prende molto male la notizia. Inoltre, Patricia (Silvia Acosta) gli comunica che non ha più intenzione di collaborare con lui, così, per vendetta, Ventura decide di consegnare a Carmen le prove della colpevolezza di Patricia. Heko (Thomas King) comunica a Kiros (Iván Mendes) che Carmen e Victor (Jòn Lopez) hanno annunciato il loro fidanzamento e lo sprona a dimenticare una volta per tutte la ragazza. Patricia sorprende, non vista, Ines (Bárbara Oteiza) e Angel (Iván Lapadula) nella libreria.

Come vedere Un altro domani su Mediaset Infinity

Non siete riusciti a vedere la puntata di oggi di Un altro domani e volete recuperarla per restare al passo con la messa in onda delle puntate in tv? Nessun problema: in vostro aiuto c’è Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset.

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.