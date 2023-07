Anche oggi, giovedì 13 luglio 2023, alle 16:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi continuerà ad andare in onda anche nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata del 13 luglio 2023

Julia è ancora amareggiata per l’abbandono senza spiegazioni da parte di Tirso (Oliver Ruano) e Olga (Monica Miranda) nel momento in cui più aveva bisogno di sostegno. La notizia improvvisa del trasferimento di Olga a Barcellona lascia tutti senza parole, ma quello a risentirne di piùè ovviamente Tirso, che non riesce a non comportarsi in modo scontroso con tutti.

Intanto, Julia riceve un regalo inaspettato e Mario (Chema Adeva) comincia a riallacciare i rapporti con la sorella che non sentiva da più di trent’anni. In Guinea, anche una delle fabbriche di tabacco di Ventura viene incendiata e Carmen e Victor (Jòn Lopez) cominciano a temere che questa guerra tra le loro famiglie non potrà che peggiorare. Victor ha paura che suo padre don Ventura possa aver indotto Kiros (Iván Mendes) ad attaccare l’ebanisteria offrendogli in cambio i soldi di cui aveva bisogno per ripagare i suoi amici.

Carmen si rifiuta di dire a suo padre che è stato Kiros a danneggiare la fabbrica, per paura che lo licenzi. Francisco (Sebastiàn Haro), in seguito all’attacco all’ebanisteria, affronta don Ventura e gli propone di risolvere una volta per tutte i loro dissidi tramite un dibattito pubblico. Don Ventura accetta ma la sua vera intenzione è quella di screditare il suo avversario, coinvolgendo anche sua figlia Carmen.

Victor, per mettere un punto definitivo a questa situazione, chiede a Carmen di sposarlo. Victor è pronto a fare di tutto per porre fine alla guerra tra le loro famiglie, vuole essere libero di amare Carmen e le dà la sua parola. Diana (Cristina de Inza) è molto preoccupata perché Julia ha ricevuto in regalo da Leo (Juanlu Gonzales) una bicicletta e teme che la figlia possa cedere dopo tutto quello che i suoi articoli di giornale le hanno fatto passare in passato.

Leo e Tirso si ritrovano a discutere in modo acceso, mentre Elena cerca di calmare le acque. Dani (Kenai White) confessa a sua madre cos’ha fatto a Cloe (Gloria Camila Ortega). Elena (Aída de la Cruz) è sconvolta, ma Dani si giustifica dicendole che l’ha fatto per amore. Contemporaneamente anche Cloe si confida con Ribero (Mario García).

