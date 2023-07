Anche oggi, mercoledì 12 luglio 2023, alle 16:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi continuerà ad andare in onda anche nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata del 12 luglio 2023

Tirso (Oliver Ruano) viene a sapere che é stata Olga (Monica Miranda) a denunciare suo fratello che ora si trova in carcere. I due litigano pesantemente e Olga non si presenta all’appuntamento prefissato con Julia ed Elena (Aída de la Cruz), che dovranno pensare in breve tempo a un piano B per riuscire non annullare la presentazione della linea di accessori.

Durante il discorso di Julia, all’improvviso si presenta anche Leo, che decide di confessare pubblicamente il suo amore per lei. In Africa, Carmen e Victor (Jòn Lopez) vorrebbero ricevere la benedizione di don Francisco, ma quest’ultimo ha appena ricevuto un brutto attacco da parte di don Ventura e se la prende con il figlio di quest’ultimo, convinto che abbia qualcosa a che fare con la vicenda.

Nel frattempo, Ribero (Mario García) è in partenza e saluta Dani (Kenai White) e Cloe (Gloria Camila Ortega), che ancora non si sono riappacificate. Angel (Iván Lapadula) e Ines (Bárbara Oteiza) disfano l’altarino di Alicia (Elena Gallardo), convinti che il colpevole del suo omicidio sia stato finalmente arrestato, ma in realtà si scopre che il vero assassino è Ventura (Iago Garcia).

Diana (Cristina de Inza) si ripromette a ogni costo di impedire a Julia di perdonare Leo (Juanlu Gonzales). In realtà la ragazza è molto confusa e delusa dal poco riscontro che ha ottenuto con la presentazione degli accessori, non si aspettava di vedere Leo e inoltre è ancora in attesa di una spiegazione da parte di Olga e Tirso.

Angel riesce finalmente a riconquistare il cuore di Ines, che dopo una resistenza iniziale cede alle sue lusinghe. Carmen indaga sul danno arrecato all’ebanisteria mentre don Francisco è sicuro che Victor sia coinvolto nell’attacco, e lo accusa nuovamente di aver boicottato la sua candidatura.

Carmen lo difende e scopre che l’autore del biglietto è Kiros (Iván Mendes) e per il momento si limita a redarguirlo, ma è chiaramente molto delusa dal suo comportamento. Ribero fa una sorpresa a Cloe e le promette di aiutarla a superare la delusione che ha ricevuto da Dani.

