Anche oggi, sabato 12 agosto 2023, alle 15:40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda a partire dal giugno del 2022.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi ha continuato ad andare in onda anche in questi mesi, fino alla sua conclusione.

La serie ha raccontato la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata del 12 agosto 2023

Diana (Cristina de Inza) litiga con sua figlia Julia e la accusa di starsi per sposare non perché è innamorata di Leo (Juanlu Gonzales), ma in quanto ha paura di restare da sola e lo confermerebbe il fatto che Julia, fin da adolescente, ha sempre avuto un ragazzo al suo fianco.

Nel frattempo, Cloe (Gloria Camina Ortega) si scopre sempre più innamorata di Xoel, ma riceve una brutta sorpresa quando lui le chiede 500 euro, minacciandola: se non riceverà i soldi, pubblicherà le foto di nudo che lei gli aveva mandato.

A Rio Muni, Faustino (Adrián Expósito) dichiara il suo amore a Linda (Esperanza Guardado). Angel (Iván Lapadula) confessa a Victor (Jòn Lopez) di essere stato innamorato di sua madre Ines (Bárbara Oteiza), ma non riesce a rivelargli di essere stato il suo amante.

Linda si intrufola in casa di Enoa (Edith Martínez Val) per cercare di capire il motivo delle sue preoccupazioni e per chiederle perché non si fosse presentata all’appuntamento che avevano fissato. Kiros (Ivàn Mendes) confida a Carmen di essere stanco di dover nascondere sempre la loro storia e mentre si baciano, vengono visti da Patricia (Silcia Acosta).

Carmen si sfoga con Eko (Thomas King) perché è preoccupata per la mancanza di cautela da parte di Kiros; proprio in quel momento arriva in ebanisteria Patricia che le dice chiaramente di averla vista mentre si baciava con Kiros. Carmen crede che voglia ricattarla e Patricia non nega che potrebbe succedere, ma non sapendo ancora come mettere in atto il ricatto, si diverte intanto a provocarla e a tenerla sulle spine.

Tra Linda e Faustino va tutto a gonfie vele, ma don Ramiro ha incaricato Ventura di comunicare alla figlia che vuole che lasci il Rio Club al cugino per tornare subito nella metropoli. Victor scopre che Angel era l’amante di sua madre, e i due hanno quindi un diverbio piuttosto acceso. Tirso vorrebbe che Diana gli rivendesse l’hotel, ma la donna ha deciso di restare in paese per stare vicina a sua figlia e accetta persino di partecipare al matrimonio e di organizzare una festa di addio al celibato e al nubilato per i futuri sposi.

