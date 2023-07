Anche oggi, martedì 11 luglio 2023, alle 16:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi continuerà ad andare in onda anche nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata dell’11 luglio 2023

Mario (Chema Adeva) accusa il colpo della partenza di Erik (Àlex Mola) per Tenerife. Nel frattempo, Tirso (Oliver Ruano) riceve dall’avvocato i documenti relativi agli atti processuali del fratello e chiede a Elena (Aída de la Cruz) di aiutarlo a leggerli.

Dopo giorni di profondo stress e confusione, Julia decide che sarà Olga (Monica Miranda) a effettuare il discorso in occasione della presentazione degli accessori. Kiros (Iván Mendes) non si presenta all’esame per cui si era preparato e, pur avendo bisogno di denaro, non ha intenzione di chiedere un anticipo a Carmen. Enoa (Edith Martínez Val) non gli dà retta e decide di chiederglielo da parte sua.

Patricia (Silvia Acosta) non accetta la provocazione di Carmen, che aveva deciso di lasciarla fuori dall’articolo di giornale sulla candidatura di Francisco (Sebastiàn Haro). Ventura (Iago Garcia) reagisce con rabbia alla pubblicazione del reportage sulla famiglia Villanueva e decide di contrattaccare. Nel frattempo, Ines (Bárbara Oteiza) e continuano a indagare sulla morte di Alicia.

Don Ventura scopre Angel (Iván Lapadula) a spiarlo, mentre Ines prova a ricostruire le mosse di suo marito la notte dell’omicidio. Un’importante scoperta sul passato del fratello ha scombussolato completamente la vita di Tirso, che si sfoga con Elena. Per rimettere le cose al proprio posto ha bisogno di parlare il prima possibile con Olga, il che non è per niente facile: Olga deve effettuare con Julia il discorso nel giorno più importante per la bottega durante la presentazione della linea Ele Accessori.

È un giorno complicato anche per Cloe (Gloria Camila Ortega) e Dani (Kenai Whiet), che sono di nuovo in crisi dopo che Cloe ha scoperto il profilo “falso” di Dani. La delusione di Cloe è cosi’ grande che Dani teme che questa volta la loro amicizia sia davvero finita. In Africa, Carmen vive un momento tanto romantico quanto rischioso, poiché nascondere la sua storia d’amore con Victor (Jòn Lopez) risulta sempre più difficile. Kiros (Iván Mendes) continua a non dare sue notizie e non si è presentato a lavoro, ma è disposto a fare di tutto per racimolare i soldi da restituire ai suoi amici,

