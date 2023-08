Anche oggi, venerdì 11 agosto 2023, alle 16:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda a partire dal giugno del 2022.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi ha continuato ad andare in onda anche in questi mesi, fino alla sua conclusione.

La serie ha raccontato la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata dell’11 agosto 2023

Messo alle strette da Ventura (Iago Garcia), Angel (Iván Lapadula) è costretto a confessare il suo amore per Ines (Bàrbara Oteiza), però giura che non era ricambiato. Ventura non gli crede e gli promette di farsi giustizia. Angel ne parla con Patricia (Silvia Acosta), che gli raccomanda di tenere gli occhi ben aperti.

Linda (Esperanza Guardado) riesce a sventare la rapina al Rio Club minacciando i banditi con una pistola, ma, poiché non può dichiarare di possedere un’arma, fa ricadere i meriti su Faustino (Adrián Expósito), che per fortuna ne é uscito illeso nonostante la botta che ha ricevuto.

Tuttavia, ripresi dallo spavento, Faustino trova una scusa per allontanarsi e non trascorrere la giornata con la cugina. Carmen vorrebbe espandere la produzione di mobili, Patricia è inizialmente contraria, ma dopo averci riflettuto decide di vagliare la proposta e così facendo scopre che Carmen non aveva preso appuntamento con il rappresentante di stoffe di Bata.

Julia decide di accettare la proposta di matrimonio di Leo (Juanlu Gonzales) e gli propone di celebrarlo la prossima settimana. Tirso (OLiver Ruano) prende la decisione di lasciare casa di Elena (Aida de la Cruz) e di iniziare a cercare una casa tutta sua, così da poter riprendere in mano la propria vita.

Sente di stare meglio e l’unica cosa che gli resta da affrontare, ora, è il rapporto con Julia, dalla quale si è allontanato molto, dopo l’incidente. Julia, nel frattempo, non riesce a godersi a pieno l’entusiasmo per le imminenti nozze con Leo, visto che la madre non è d’accordo con questa decisione e non le parla più.

Intanto, Ribero (Mario Garcia) è molto preoccupato per Cloe (Gloria Camina Ortega); teme che la ragazza si senta sola e che questo possa portarla a commettere qualche sbaglio e chiede a Dani (Kenai White) di aiutarla. In Guinea, Patricia, dopo aver scoperto un particolare sul viaggio di Bata che Carmen avrebbe dovuto fare, cerca di far cedere Kiros (Ivàn Mendes) affinché le racconti cosa sia realmente successo e il ragazzo le confessa che Carmen quella notte ha incontrato un uomo, del quale però, non conosce l’identità.

