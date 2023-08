Anche oggi, martedì 1° agosto 2023, alle 16:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi continuerà ad andare in onda anche nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata del 1° agosto 2023

Julia è sconvolta nell’aver appreso che sua nonna era un’assassina e vorrebbe trovare delle prove prima di credere completamente a quello che le ha raccontato Mario (Chema Adeva) sulla questione. Inoltre, discute con Manu (Celia Sastre) per l’ennesima leggerezza dimostrata dalla ragazza commessa sul posto di lavoro.

A Rio Muni, Dolores (Marìa Blanco) viene portata a fare un giro dalla figlia, ma resta molto perplessa riguardo al lavoro di Carmen nella fabbrica. Quest’ultima è quotidianamente a contatto con tanti uomini, Dolores resta addirittura sconvolta dai racconti di Linda (Esperanza Guardado) che la mette al corrente di molte delle avventure vissute da Carmen.

Linda, nel frattempo, scopre che è stato suo padre a mandare Faustino (Adrián Expósito) da lei allo scopo di assumere la gestione del Rio Club, in quanto ritiene che la figlia dovrebbe dedicarsi a costruire una famiglia piuttosto che agli affari, attività che, secondo lui, può competere solo a un uomo.

Julia non riesce a capacitarsi del fatto che sua nonna Carmen abbia ucciso Victor, e si sente una stupida per aver scelto di seguire le orme di colei che si è rivelata essere un’assassina. Capisce di essere stata lei a idealizzarla e per questo decide di dimenticare Carmen e riconsiderare tutta la sua vita.

Le cose alla bottega non vanno bene per Manu: Julia confessa a Mario che sembra proprio che il lavoro non le interessi e che combina solo guai. Se continua così, si troverà costretta a licenziarla.

La forte preoccupazione di Elena (Aida de la Cruz) per l’amicizia tra Dani (Kenai White) e Manu la allontana sempre più da suo figlio. Decide di dover fare qualcosa se non vuole rovinare del tutto il suo rapporto con lui.

In Africa, Carmen continua a vivere in segreto il suo amore con Kiros (Iván Mendes), convinta che questa volta nessuno potrà ostacolare la sua felicità, ma non ha fatto i conti con Dolores e con la decisione che la donna ha preso per lei.

Come vedere Un altro domani su Mediaset Infinity

Non siete riusciti a vedere la puntata di oggi di Un altro domani e volete recuperarla per restare al passo con la messa in onda delle puntate in tv? Nessun problema: in vostro aiuto c’è Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset.

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.