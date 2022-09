Anche oggi, giovedì 8 settembre 2022, alle 14:45 (nuovo orario) su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Turchia dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: per ora, non è noto se la soap andrà in onda anche in inverno o se andrà in pausa per poi tornare in estate nel 2023: a stabilirlo saranno anche gli ascolti di queste settimane.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 5 AL 9 SETTEMBRE 2022 DI UN ALTRO DOMANI

Un altro domani, anticipazioni puntata 70-71 dell’8 settembre 2022

Nella puntata in onda giovedì 8 settembre 2022, a Rio Muni Kiros (Iván Mendes) vuole ricevere una spiegazione da parte di Carmen, e cerca di ottenerla a tutti i costi. Alicia (Elena Gallardo), invece, fa credere a Ines (Bárbara Oteiza) e Angel (Iván Lapadula) di essere dalla loro parte, ma sarà veramente così?

La notizia della gravidanza di Julia lascia Sergio (Miguel Brocca) senza parole, ma a essere ancor più perplessa è lei, davanti alla sua reazione, che poco ha a che vedere con la sua immagine di “uomo perfetto”. La delusione influisce sullo stato di salute, già precario, di Julia, il che accresce la preoccupazione di Tirso (Oliver Ruano).

E Diana (Cristina de Inza), invece di collaborare, sente la voglia sempre più incontrollabile di rivelare il “segreto” di sua figlia. A Rio Muni, è il segreto dell’amore tra Carmen e Kiros a correre pericoli sempre maggiori. La paura è tanta da spingere la ragazza a tentare di convincersi che i suoi sentimenti siano passeggeri e destinati a svanire. Ma il suo cuore non vuol sentire ragioni e le suggerisce di lottare per il suo amore. Kiros, però, scopre che Carmen ha messo in dubbio il loro legame.

Come vedere Un altro domani su Mediaset Infinity

Non siete riusciti a vedere la puntata di oggi di Un altro domani e volete recuperarla per restare al passo con la messa in onda delle puntate in tv? Nessun problema: in vostro aiuto c’è Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset.

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.