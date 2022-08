Un altro domani, anticipazioni puntata oggi 31 agosto 2022

Anche oggi, mercoledì 31 agosto 2022, alle 15:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Turchia dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: per ora, non è noto se la soap andrà in onda anche in inverno o se andrà in pausa per poi tornare in estate nel 2023: a stabilirlo saranno anche gli ascolti di queste settimane.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata 62 del 31 agosto 2022

Nella puntata in onda mercoledì 31 agosto 2022, Julia riceve una proposta molto allettante da Leticia, proprietaria di un negozio di mobili molto importante di Madrid, che le chiede di diventare socie, ma ad una condizione: spostare la bottega di Julia a Madrid e ingaggiare una nuova squadra di professionisti.

Julia sa che accettare la proposta é l’unico modo per poter restituire i soldi del prestito che le ha dato la madre Diana (Cristina de Inza), ma questo comporterebbe andare contro i suoi ideali e lasciare in mezzo a una strada Elena (Aída de la Cruz) e tutti gli altri dipendenti, che per Julia ormai sono diventati come una famiglia.

In Guinea, nel passato, Carmen e Kiros (Iván Mendes) prendono la decisione di scappare dal paese insieme, ma devono stare molto attenti e devono pianificare tutto nei minimi dettagli, per evitare di essere scoperti, altrimenti per loro sarebbe la fine. Nel piano di fuga, decidono di far credere a Patricia (Silvia Acosta) e Francisco (Sebastiàn Haro) che Carmen accetterà di sposare Victor (Jon Lòpez), così nessuno sospetterà di loro.

Come vedere Un altro domani su Mediaset Infinity

Non siete riusciti a vedere la puntata di oggi di Un altro domani e volete recuperarla per restare al passo con la messa in onda delle puntate in tv? Nessun problema: in vostro aiuto c’è Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset.

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.