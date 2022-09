Anche oggi, martedì 13 settembre 2022, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Turchia dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: per ora, non è noto se la soap andrà in onda anche in inverno o se andrà in pausa per poi tornare in estate nel 2023: a stabilirlo saranno anche gli ascolti di queste settimane.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 12 AL 16 SETTEMBRE 2022 DI UN ALTRO DOMANI

Un altro domani, anticipazioni puntata 74-75 del 13 settembre 2022

Sergio (Miguel Brocca), pentito di essersi dato alla fuga, chiede a Julia di concedergli un’altra opportunità, ma Julia non vuole più saperne di lui. Poi, dopo aver chiuso con Tirso (Oliver Ruano) e aver parlato con Diana (Cristina de Inza), che le fa capire quanto sia difficile crescere un figlio da sola, Julia decide di mettere da parte la rabbia e di parlare con Sergio.

Cloe (Gloria Camila Ortega) è sempre più determinata a trasferirsi a Madrid per riconquistare Dani, mentre Maria (Kenai White) non riesce ancora a dirle la verità. Carmen è sempre più triste e angosciata e Victor, confuso, non sa che pesci prendere.

Quando la sua fidanzata rifiuta di accompagnarlo a un’importante serata al Rio Club, Victor si confida con Patricia (Silvia Acosta), che gli promette di parlare con Carmen, che alla fine, si presenta alla festa. Alla stessa festa, c’e’ anche Angel (Ivàan Lapadula) in compagnia di Alicia (Elena Gallardo), con la quale finge di essersi fidanzato di nuovo, per sviare i sospetti dalla sua storia con Ines (Bàrbara Oteiza), che è sua complice e lo sostiene in questa finzione.

Julia decide di perdonare Sergio (Miguel Brocca) e i due decidono di seguire insieme la gravidanza e il futuro bambino; anche se Diana (Cristina de Inza), ovviamente, pretende che le cose si facciano a modo suo. Nessuno si aspetta la sorpresa che riserva loro la prima visita dal ginecologo: Julia non è incinta.

Come vedere Un altro domani su Mediaset Infinity

Non siete riusciti a vedere la puntata di oggi di Un altro domani e volete recuperarla per restare al passo con la messa in onda delle puntate in tv? Nessun problema: in vostro aiuto c’è Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset.

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.