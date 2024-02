Tutte le informazioni sulla prima stagione di Un’altra me, nuovo programma con Carla Gozzi, in onda su La5 dal 28 febbraio 2024.

Un’altra me su La5 con Carla Gozzi: quando va in onda, puntate, di cosa si tratta

Un’altra me è un factual che andrà in onda su La5 e che vedrà la partecipazione di Carla Gozzi. In questo nuovo programma, che andrà in onda dal 28 febbraio 2024, Carla Gozzi aiuterà sei donne che stanno rivoluzionando la loro vita a rinnovare il loro armadio.

Un’altra me è un programma RTI realizzato da YAM112003. Produttore esecutivo RTI è Roberta Braghi.

Un’altra me: quando va in onda?

Il programma andrà in onda a partire da mercoledì 28 febbraio 2024, su La5, in seconda serata, dalle ore 23:30.

Un’altra me: quante puntate sono?

La prima stagione del programma sarà composta da 6 appuntamenti.

Un’altra me: il programma

Le protagoniste del programma sono donne che stanno cambiando radicalmente vita per vari motivi (transizione di genere, cambiamento professionale, genitorialità, nuovo stile di vita) e vogliono, oppure devono, rinnovare il proprio armadio senza spendere troppi soldi.

Carla Gozzi incontrerà la protagonista di puntata che le parlerà della sua quotidianità. Successivamente, la style coach guiderà la protagonista ad un rinnovamento totale che avrà inizio proprio dall’outfit.

Nel primo appuntamento, Carla Gozzi incontrerà Sharon, fotografa che ha deciso vivere in un camper. Lo spazio è limitato e, quindi, il suo guardaroba andrà ottimizzato e rinnovato, mettendo anche in vendita gli abiti usati.

Un’altra me: Carla Gozzi

Per quanto riguarda la sua carriera sul piccolo schermo, Carla Gozzi, stilista, style coach, blogger e scrittrice, è nota soprattutto per il programma Ma come ti vesti?, che ha condotto dal 2009 al 2018 insieme a Enzo Miccio, andato in onda su Real Time.

Dal 2011 al 2015 e nel 2019, sempre insieme ad Enzo Miccio e sempre in onda su Real Time, Carla Gozzi ha anche condotto il programma Shopping Night.

Nel 2012 e nel 2013, invece, ha condotto da sola i programmi Guardaroba perfetto e Guardaroba perfetto: kids and teen.

Nel 2014, ha condotto i programmi Dire, Fare, Baciare – Italia e Un giorno per me. Nel 2015, invece, ha condotto anche Mamma sei 2 much.

In Rai, invece, dal 2019, Carla Gozzi ha preso parte ai programmi Quelle brave ragazze… e Detto Fatto.

Tornando su Real Time, nel 2019, ha partecipato al programma Cambia con me.

Su La5, infine, ha ricoperto il ruolo di coach nel programma Un armadio per due.

Un’altra me su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su La5, è possibile vedere Un’altra me anche in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

A questo link, c’è la pagina ufficiale del programma.