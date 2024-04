Sei puntate per prendere consapevolezza dell’importanza di una moda sostenibile e per conoscere realtà già attive nel settore. Con Giorgia Palmas e Camilla Grandi

Green is the new black, su La5 la moda è sostenibile

La sostenibilità è fondamentale anche nella moda: questo è il presupposto da cui nasce Green is the New Black, una docu-serie in 6 episodi, in onda su LA5 dal 10 aprile in seconda serata, con un episodio a settimana, e in streaming su Mediaset Infinity. Il programma è strutturato come un vero e proprio viaggio alla scoperta di realtà uniche, e per lo più misconosciute, che operano nel settore della moda sostenibile. Una sfida non facile che se da una parte è sempre più necessaria per la sopravvivenza del pianeta, dall’altra deve fare i conti con un mercato sempre più orientato verso l’instant fashion: l’impegno è quello di guardare a un cambio di paradigma nel consumo e nel mercato, non solo a tracciare una guida ‘curiosa’ a realtà alternative.

Le puntate

A guidare gli spettatori (tele e web) in questo ‘percorso di consapevolezza’ c’è Giorgia Palmas, accompagnata dalla stylist Camilla Grandi: insieme aiutano il pubblico ad affinare lo sguardo sui materiali usati, sulla loro provenienza e sul loro smaltimento, ma anche ai costi ambientali e non che comportano le nostre abitudini di acquisto (non ultime quelle online).

Si parte con una valutazione dello ‘stato dell’arte’, ovvero dall’impatto del settore della moda sull’ambiente, per incontrare – nella seconda puntata – giovani designer che hanno fatto della sostenibilità una componente fondamentale delle loro collezioni. Si prosegue con le nuove tendenze di vendita e acquisto, che vanno dai mercatini alle app, fino alle guide digitali, con i pro e i contro di ciascuna modalità, per arrivare, nella quarta puntata, a parlare di Valore, ovvero di quanto moda e second hand hanno anche un impatto sociale. Nelle ultime due puntate le parole chiave sono Consapevolezza ed Equilibrio: nella penultima spazio a giovani influencer per capire l’impatto che sta avendo la comunicazione green nella nostra società, quindi si chiude guardando a un mercato più consapevole e attento al benessere della collettività e del pianeta, non solo all’acquisto immediato e compulsivo.

Come nasce Green is the New Black

Interessante la genesi stessa del programma, realizzato grazie alla campagna di crowdfunding lanciata da Infinity LAB – il laboratorio permanente di Mediaset Infinity, che individua e premia il talento di filmmaker e case di produzione indipendenti –, in collaborazione con LA5 e Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. L’appuntamento, quindi, è da mercoledì 10 aprile, in seconda serata, su La5 e in streaming e on demand su Mediaset Infinity.