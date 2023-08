Yoga Radio Bruno Estate è uno show musicale, in onda su La5, condotto da Alessia Ventura ed Enzo Ferrari.

Nel corso di quest’estate, andrà in onda l’edizione 2023 dell’evento musicale estivo organizzato da Radio Bruno, trasmesso da La5 per la seconda edizione consecutiva.

Negli anni scorsi, l’evento musicale è andato in onda su Real Time. Il Radio Bruno Estate è un evento itinerante che ha avuto inizio verso la metà degli anni ’90, diventando, negli anni a seguire, un appuntamento musicale estivo fisso.

Dove vedere Radio Bruno Estate 2023?

L’evento andrà in onda in differita su La5 (canale 30 del digitale terrestre) a partire da mercoledì 9 agosto 2023, in prima serata, dalle ore 21:10. Il programma sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Prima della messa in onda su La5, lo show è andato in onda in diretta su Radio Bruno TV (canale 73 del digitale terrestre), visibile in Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana, e in streaming sul sito ufficiale e tramite l’app ufficiale della radio.

Radio Bruno Estate 2023: anticipazioni puntate, scaletta, cantanti

Prima Puntata: 9 agosto 2023, Ferrara

I cantanti che si esibiranno nel corso della prima puntata saranno Francesco Renga e Nek, Achille Lauro e Rose Villain, Mr.Rain, Sangiovanni, Tananai, Gaia, Tiromancino e Enula, Alfa, Matteo Romano, Luigi Strangis, Angelina Mango, Aiello, Benji + Finley, Aaron e Beatrice Quinta.

La prima puntata andrà in onda in replica, sempre su La5, sabato 12 agosto 2023, a partire dalle ore 16:30.

Dove si svolge Radio Bruno Estate?

Le quattro serate dell’evento musicale si sono tenute rispettivamente a Piazza Castello a Ferrara (lo scorso 15 giugno), Piazza Cavalli a Piacenza (il 26 giugno scorso), Piazza Martiri a Carpi (lo scorso 11 luglio) e a Piazza Saffi a Forlì (il 19 luglio scorso).

Chi presenta Yoga Radio Bruno Estate?

I conduttori della manifestazione musicale sono Alessia Ventura (conduttrice del programma dal 2014) ed Enzo Ferrari, conduttore radiofonico di Radio Bruno. Nel backstage, invece, troviamo Georgia Passuello e Camilla Carnevali.