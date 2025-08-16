Ultima stagione per And Just Like That: il sequel di Sex and the City chiude con un doppio finale: quando esce

Ultimissima stagione per And Just Like That: doppio finale per il sequel del mitico Sex and the City.Le ragazzacce ci hanno fatto ancora una volta sognare con le loro storie e i look sopra le righe. Del resto, si sa, Sex and the City ha fatto epoca non solo come serie televisiva ma anche nelle

Ultimissima stagione per And Just Like That: doppio finale per il sequel del mitico Sex and the City.

Le ragazzacce ci hanno fatto ancora una volta sognare con le loro storie e i look sopra le righe. Del resto, si sa, Sex and the City ha fatto epoca non solo come serie televisiva ma anche nelle sue due trasposizioni cinematografiche. I dvd sono andati letteralmente a ruba e i film sono sempre super visionati nelle varie piattaforme in streaming che li propongono nei loro vasti e variegati cataloghi.

Dunque la notizia della realizzazione, con relativa messa in onda, di un super atteso sequel ha reso molto felice una platea assai vasta di telespettatori. Il nome del prodotto in questione è And Just Like That ed è disponibile su Sky e Now. Le prime due stagioni sono già state trasmesse integralmente e adesso sale l’attesa per la messa in onda degli ultimissimi episodi de la terza.

E ora i fan più accaniti stanno già preparando, oltre che i popcorn, anche i fazzoletti visto che si tratta dell’ultima. Non si tratta di un rumors ma di una notizia ufficiale. Il comunicato è stato emesso e la news è anche stata condivisa prontamente sui Social, Instagram in primis. In poche parole con una nota scritta su un foglio di suo pugno e pubblicata sul profilo ufficiale della serie, lo sceneggiatore Michael Patrick King ha annunciato che l’ultimo episodio in uscita nei prossimi giorni rappresenta il suo “punto d’arrivo” con il progetto tanto amato e, per certi versi, copiato in tutto il mondo. E, in questo momento, il Globo è triste per ciò che sta accadendo alle ragazze di Sex and The City.

And Just Like That, niente da fare per il quarto atto

“E proprio così. La narrazione in corso dell’universo di Sex and the City sta giungendo alla fine. Mentre scrivevo l’ultimo episodio della terza stagione di And Just Like That mi è stato chiaro che questo potesse essere un meraviglioso punto d’arrivo”, queste le sue esatte parole che non possono dunque aprire alcuno spiraglio di speranza per quanto concerne un cambio di rotta.

Ed è sempre stato lui a parlare di un finale doppio di stagione. “Insieme a Sarah Jessica Parker, Casey Bloys e Sarah Aubrey, abbiamo deciso di concludere la serie quest’anno con un finale in due parti, estendendo l’ordine originale da 10 a 12 episodi”, ha infatti rivelato. Insomma, dopo la messa in onda degli episodi del 8 e del 15 Agosto 2025 non potremo aspettarci più altro se non accettare che si stia per chiudere un’epoca che segnato per sempre i cuori e le menti di moltissime persone.