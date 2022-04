Alla terza puntata di Ultima Fermata è arrivato il ‘drama’ e a regalarcelo sono Luigi e Francesca. Si tratta della storia più forte trattata fino ad ora nel programma raccontato da Simona Ventura e riguarda la crisi di una coppia insieme da 5 anni. L’amore è nato tramite social network, convivono ed hanno un bambino di 2 anni e mezzo. Luigi è un cuoco che ha lavorato in Portogallo, ma pur di stare insieme alla sua donna lascia tutto e torna in Italia.

Francesca crede di vivere una favola, ma non sa che dietro c’è una realtà fatta di messaggi scambiati tra il suo compagno e altre donne. Lei scopre il segreto, ma lui ha sempre negato il tutto: “Io sono certa che lui mi abbia tradito, ne sono sicura“. Francesca vuole avere delle risposte sicure per capire se è il caso di mettere un punto alla storia o proseguire con il suo uomo, magari voltando pagina: “Voglio sapere cosa gli manca. O si comporta bene, o il nostro amore è destinato a finire”

Al momento dei saluti prima di iniziare l’avventura si sono assicurati di essere onesti, senza filtri. Luigi ha evidentemente preso alla parola l’avvertimento di Francesca ed ha confermato i sospetti della ragazza: l’uomo ha tradito la sua fidanzata. Lo confessa a Stefania (tra le protagoniste di questa puntata – e della prossima – con il compagno Luca):

Io alla fine, sì l’ho fatto, solo che non so neanche come si chiama. E’ nato tutto così per caso, per gioco, ma veramente per gioco. E’ finita subito. Ci siamo detti: “Fatti i fatti tuoi”, fine del rapporto. Mai più vista. Ora come lo affronto il discorso con lei?

Francesca ascolta le parole di Luigi, si dispera e si sfoga: “Che pe**o di me**a. Mi sono massacrata la testa per chi? Ho buttato cinque anni della mia vita nel ce**o. Mi deve dire tutto“.

Il risentimento esplode in rabbia quando i due si incontrano per il confronto finale. Luigi ribadisce che quel tradimento è stato breve, la donna è furiosa:

Per me non esisti più, sei il nulla. Non provo più niente. Lo sai perché? Uno sbaglia uno, due volte. Ma a te che ti è servito? Da quando ti ho conosciuto mi hai detto ca**ate. A me non mi devi più pensare, per te non esisto più.

Luigi, pur continuando a ripetere che il tradimento è stato solo uno, non viene creduto da Francesca che mette il carico da 90: “Non mi hai tradito solo una volta, una settimana prima di partire qua ti ho trovato nei siti d’incontri. Ho finito di farmi prendere per il cu*o da te. Non ti permetto più di offendermi“.

Si estrae l’anello di fidanzamento dal dito: “Con quale coraggio tu mi hai chiesto di sposarmi?” e glielo lancia “Questo te lo puoi tenere. Di te non voglio più niente“, lui risponde in lacrime: “Non sai che mortificazione mi hai dato. Quello che ho capito qua è che senza di te non posso stare“.

A quel punto Luigi si inginocchia davanti a Francesca per richiederle di sposarlo: “Riproviamoci“, resta in attesa di una risposta ma ormai è tutto inutile: “Mi hai fatto troppo male. Non ci riesco, non lo posso nemmeno pensare” e Francesca schiacciando il tasto che chiude il separatore, conclude qua la storia. A differenza della scorsa settimana, stavolta non sappiamo se c’è stato un seguito all’esperienza a Ultima Fermata.