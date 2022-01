Ultima Fermata: il promo ufficiale (video)

Nelle scorse ore, sui social ufficiali delle trasmissioni di Maria De Filippi, è stato postato il promo ufficiale di ‘Ultima Fermata’, il programma, in onda prossimamente sulle reti Mediaset, considerato, dagli addetti ai lavori, come il possibile erede (o l’appendice naturale) di ‘Temptation Island’. Da diversi mesi, sono già iniziati i casting per reclutare i protagonisti e le storie più interessanti.

Qualcuno ha detto che la linea ferroviaria rappresenta la vita di coppia: si è insieme su uno stesso binario, verso un’unica destinazione… ma a volte è necessaria un’ultima fermata per decidere se sia giusto proseguire insieme o se lasciare quel binario per sempre! Se la tua coppia è in crisi contattaci al numero 06.21118920 oppure iscriviti su Wittytv.it!

Di cosa tratterà questo format? La trasmissione ospiterà il racconto di coppie che, in crisi per i più svariati motivi, saranno poste di fronte ad una scelta definitiva per far proseguire (o meno) la loro relazione. Nell’impostazione generale del nuovo docureality di Canale 5 (o Italia 1) c’è, per qualche verso, tanto di ‘C’è posta per te’. Mariti e mogli o semplici fidanzati/e scrivono alla redazione sperando di riconquistare il/la proprio amato/a. In questo caso, però , lo stato di smarrimento, confusione, malessere, il senso di impotenza è ancora in atto e, agli occhi dei protagonisti, non c’è alcuna via di scampo. Perché non rivolgersi ad una voce ‘fuori dal coro’ per trovare la giusta soluzione ai problemi di coppia… Un progetto ambizioso che troverà il favore dei telespettatori da casa?