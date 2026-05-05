Ulisse – Il piacere della Scoperta batte I Cesaroni di quasi due punti. I dati Auditel del 4 maggio 2026

Ulisse torna e conquista il pubblico di Raiuno. La trasmissione condotta da Alberto Angela porta gli appassionati alla scoperta degli Stati Uniti d’America. Si parte da New York in un viaggio tra musica, curiosità e costumi in un’intensa summa di ricordi e aneddoti particolarmente ficcanti che identificano un popolo ma soprattutto la sua evoluzione. Il programma sulla rete ammiraglia della Rai ottiene il 17,3% di Share.

Una percentuale più che sufficiente per mettere distanza alla concorrenza di Canale 5 che ritrova I Cesaroni – Il ritorno. Banco di prova superato solo parzialmente per il reboot della fiction della Garbatella. Lo Share indica 15,6%. Numeri pressoché identici alla settimana scorsa o comunque molto simili. Questo vuol dire che, dopo l’exploit delle prime puntate, c’è stato un sensibile calo di ascolti. Amendola e la produzione hanno chiarito il punto asserendo che si aspettavano tale flessione.

Ulisse – Il piacere della scoperta conquista la prima serata

Il pubblico ha infatti mostrato insofferenza per l’inizio tardivo delle puntate. Le 22.00 come orario di partenza sono una richiesta pretenziosa per molte famiglie. Mediaset, cercando di andare incontro alle priorità del pubblico, anziché terminare prima con il gioco in access prime time, ha tolto un episodio della serie.

Tradotto: I Cesaroni iniziano alle 22.00 ma durano soltanto un’ora. Alle 23.00, infatti, può considerarsi concluso l’episodio di riferimento. Una scelta che avrebbe dovuto pagare diversamente, ma per il momento non sembra sortire gli effetti sperati. Le reti cadette, invece, fanno altre scelte di palinsesto: The Floor – Ne rimarrà solo uno totalizza il 5,5% di Share su Rai2, mentre Rai3 non va oltre il 3,6% di Share con Newsroom.

Nicola Porro cresce su Rete4

Rete4 con Quarta Repubblica sale al 7,3% di Share, Nicola Porro conquista nuove fasce di pubblico con percentuali in crescita. Italia Uno sfrutta l’onda cinematografica del successo in sala di Michael e propone un altro grande classico targato Antoine Fuqua: Olympus has fallen della saga Attacco al Potere ottiene il 7,3% di Share. Un punteggio più che soddisfacente considerando che il film ha 13 anni di vita e trasmissioni fra cinema e tv.

La7 ritrova, invece, Corrado Augias che ottiene il 4,3% di Share con La Torre di Babele al 4,3% di Share. Leggermente avanti il GialappaShow con il 4,4% di Share su Tv8, il canale in chiaro di Sky, che conferma grande interesse da parte del pubblico per un programma comico giunto alla settima edizione da quando è sulla PayTv. Il Nove con Little Big Italy ottiene il 2,9% di Share. Il Canale 20 con Macchine Mortali arriva all’1,5% di Share, mentre Rai4 si ferma all’1,2% con Alert – Missing Person Unit.

Gerry Scotti torna al 25% in access prime time

Su Rai5 Il Viaggio di Yao ottiene l’1,5% di Share, mentre La5 svetta all’1,8% di Share con Attraverso i miei occhi. La sfida preserale della tv generalista è vinta da Gerry Scotti che torna a toccare quota 25% di Share con La Ruota della Fortuna contro il 22,5% di Share ottenuto da Stefano De Martino con Affari Tuoi. L’access prime time di Mediaset ha fatto da catalizzatore per l’attesa della fiction di prima serata, ma le prospettive del prime time non sono andate come sperato. Fattore importante, in tal caso, anche la concomitanza del posticipo di Serie A che incide, seppur indirettamente, sui risultati del piccolo schermo.