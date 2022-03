100 anni di Ugo Tognazzi: gli omaggi tv, da Rai a La7

Il centenario della nascita di Ugo Tognazzi dà l’occasione di rivedere alcune delle sue pellicole più amate e dei suoi sketch televisivi più iconici. Nato a Cremona il 23 marzo del 1922 (e scomparso a Roma nel 1990), Ugo Tognazzi ha segnato più di una generazione dello spettacolo italiano, sul palco, al cinema e in tv. Vediamo come le reti televisive celebrano questo ‘compleanno’ davvero speciale.

Il ricordo di Tognazzi sui canale Rai

Il miglior omaggio non può che arrivare dai suoi film.

Su Rai Movie una tripletta di pellicole firmate da Dino Risi al via alle 19.10 con I nuovi mostri, commedia satirica a episodi di Dino Risi, Ettore Scola e Mario Monicelli; si prosegue alle 21.10 con Primo amore, quindi alle 23.40 Telefoni bianchi con Tognazzi e Vittorio Gassman.

Su Rai Storia alle 21.10 Storie della tv. Ugo Tognazzi di Simona Fasulo con la partecipazione di Aldo Grasso propone un profilo della carriera dell’attore anche attraverso le interviste ai figli Gian Marco e Maria Sole, e al regista Pupi Avati. Lo storico del teatro Nicola Fano, inoltre, si soffermerà sul tipo di comicità di programmi televisivi come “Un due tre”, mentre il critico cinematografico Mario Sesti analizzerà il linguaggio del corpo e la gestione della fisicità di Ugo Tognazzi.

Rai Cultura presenta lo speciale online “Omaggio a Ugo Tognazzi” con filmati d’epoca, interviste, sketch degli anni ’50 e ’60.

RaiPlay ricorda Tognazzi con 21 film tra cui Io la conoscevo bene, che gli valse il Nastro d’Argento, Il supertestimone, Un magnifico cornuto, Signore e signori, buonanotte e Sua Eccellenza si fermò a mangiare. Nella sezione Teche, inoltre, sarà proposta l’antologia “Tognazzi à la carte”, con 12 contributi dagli archivi Rai (1954-1959).

Ugo Tognazzi, l’omaggio di La7d

Prima serata a tema per La7d (DTT 29 e 229) che dalle 21.30 trasmette Ritratto di mio padre, film diretto dalla figlia Maria Sole in cui due piani – la vita pubblica e il privato familiare – si intrecciano per un ritratto inedito di un artista poliedrico e indimenticabile. A raccontarlo ci sono gli amici e i colleghi di sempre, da Mario Monicelli e Ettore Scola a Pupi Avati, fino a Bernardo Bertolucci, Michel Piccoli, Laura Morante, Valeria Golino, e i tre figli maggiori Ricky, Thomas e Gianmarco.

Si prosegue con il film I complessi (1965), diretto da Luigi Filippo D’Amico, Dino Risi e Franco Rossi in cui Tognazzi interpreta nel secondo episodio il ruolo dell’onorevole Gildo Beozi coinvolto in uno equivoco di identità.