UFC 324 su Paramount+: ascolti record per il debutto con oltre 7 milioni di famiglie collegate

Una delle grandi novità nel palinsesto Paramaount+ è la UFC che ha festeggiato un debutto trionfale con ascolti record in streaming, superando ogni precedente trasmissione live sulla piattaforma.

Il debutto della UFC, Ultimate Fighting Championship su Paramount+ ha segnato numeri da record per la piattaforma streaming. L’evento UFC 324, andato in onda sabato 24 gennaio, ha registrato oltre 7 milioni di famiglie collegate, rappresentando il più grande evento live esclusivo nella storia di Paramount+.

UFC, un successo senza precedenti su Paramount+

L’evento di arti marziali miste, che ha visto protagonisti Paddy Pimblett e Justin Gaethje – due tra i lottatori più in auge del momento – affrontarsi per in un epico e durissimo match valido per il titolo pesi leggeri durato 25 minuti e vinto da Justin Gaethje “The Highlight” ai punti al termine di una sfida durissima, ha sfiorato i cinque milioni di spettatori simultanei.

Il picco massimo di visualizzazioni ha raggiunto 5,93 milioni di utenti, mentre il totale delle famiglie raggiunte nel corso della lunga serata di sfide si è attestato a 7,18 milioni, molto oltre la soglia della rete, e sicuramente molto al di sopra delle aspettative.

L’accordo da 7,7 miliardi di dollari

Il passaggio della UFC su Paramount+ rappresenta una svolta epocale per lo sport da combattimento. Dana White, presidente della UFC, ha portato la promozione fuori dal modello pay-per-view tradizionale con un accordo gigantesco del valore di 7.7 miliardi di dollari. Gli eventi sono ora disponibili gratuitamente per tutti gli abbonati a Paramount+ negli Stati Uniti e in America Latina, senza costi aggiuntivi.

Confrontare i numeri del pay-per-view con quelli dello streaming è complesso, ma l’impatto è evidente: l’evento pay-per-view di maggior successo della UFC aveva raggiunto 2,4 milioni di acquisti, mentre UFC 324 ha triplicato quel numero in termini di famiglie raggiunte.

I numeri potrebbero crescere ancora

La UFC e Paramount+ hanno sottolineato che i dati rilasciati si riferiscono esclusivamente alla visione in diretta e non includono le visualizzazioni in differita. Nei prossimi giorni e settimane, quando verranno contabilizzati anche gli spettatori che hanno visto l’evento nei giorni successivi, i numeri potrebbero aumentare ulteriormente.

Il comunicato ufficiale congiunto fa capire la soddisfazione dei due colossi: “È un numero che probabilmente aumenterà man mano che diventeranno disponibili dati aggiuntivi dai partner nelle prossime settimane con le repliche. Inoltre, questi numeri riportati includono solo la visione in diretta e non la differita.”

UFC 324 ha inoltre raggiunto più case di qualsiasi altro evento UFC dal vivo dell’ultimo decennio attraverso piattaforme lineari, broadcast e streaming, secondo i dati di Adobe Analytics e Nielsen Media. Un risultato che conferma il successo della nuova strategia distributiva della UFC su Paramount+.

UFC in Italia: transizione in corso

Al momento la UFC in Italia si vede su Discovery+ che ha acquisito i diritti liberati lo scorso anno da Dazn sfruttando la tradizione di Eurosport per gli sport da combattimento e l’importante potenziale del network on line costituito dal sito multilingue della rete. I combattimenti sono commentati da Alex Dandi, Giacomo Brunelli, Mara Romero Borella e Alessio Di Chirico. Ma per il futuro non è escluso che le cose possano cambiare: anche in considerazione della recente evoluzione che sta portando il gruppo Discovery-Warner Bros verso una transizione e una cessione per la quale sono in ballo due offerte concorrenti proprio di Paramount e Netflix.

Visti i risultati non è escluso che Dana White molto presto possa proporre a Paramount anche l’estensione dell’accordo americano all’Europa e dunque potenzialmente a non meno di 100 milioni di appassionati.