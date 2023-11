Ucraina-Italia, in diretta esclusiva su Rai1 la partita di stasera decisiva per la qualificazione degli azzurri agli Europei di Germania 2024

Decisiva. Per davvero. Ucraina-Italia, in programma questa sera, lunedì 20 novembre 2023, è la partita che sarà determinante per la qualificazione degli azzurri ai prossimi Europei, che si giocheranno nel 2024 in Germania. A proposito di Germania, la sfida odierna si disputerà a Leverkusen (le gare interne dell’Ucraina si disputano tutte ovviamente in campo neutro). Calcio di inizio alle ore 20.45.

Ucraina-Italia, gli azzurri si qualificano se…

Alla luce della vittoria 5-2 contro la Macedonia del Nord di venerdì a Roma, la Nazionale di Luciano Spalletti questa sera ha due risultati utili su tre. Italia e Ucraina, infatti, sono appaiate a quota 13 nel gruppo C, alle spalle dell’Inghilterra, irraggiungibile a quota 19, già qualificata e già sicura di essere inserita tra le teste di serie nel sorteggio di Amburgo del 2 dicembre. Gli azzurri, tuttavia, hanno il vantaggio di poter giocare anche per il pareggio, poiché in caso di arrivo a pari punti, sarebbero comunque davanti a Yarmolenko e compagni in virtù della vittoria ottenuta nel match d’andata, quando a settembre l’Italia si impose per 2-1 grazie alla doppietta di Frattesi.

E se invece…

Se l’Italia dovesse perdere contro l’Ucraina chiuderebbe il girone a 13 punti e col terzo posto finale. Gli azzurri, grazie alla vittoria del gruppo 3 della Lega A nell’ultima Nations League, avrebbero diritto a partecipare agli spareggi previsti a marzo 2024. I playoff prevedono tre mini gironi, con due semifinali in gara secca e una finale con sede da definire attraverso un sorteggio.

Ucraina-Italia: ecco dove vederla in tv

Ucraina-Italia sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Rai 1 e RaiPlay a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1, con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro; a bordocampo gli interventi di Tiziana Alla e le interviste di Andrea Riscassi. In studio, con Alessandro Antinelli, ci sarà Lele Adani. La partita sarà proposta anche da Sky, precisamente su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, in differita a mezzanotte con le voci di Riccardo Gentile (al posto di Fabio Caressa, nel frattempo impegnato con le registrazioni della nuova edizione di Pechino Express) e di Beppe Bergomi.