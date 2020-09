Ubaldo Pantani quarto giurato alla terza di Tale e quale show

Torna venerdì 2 ottobre in prima serata su Rai1 l’appuntamento con lo spettacolo campione di ascolti di Rai1 Tale e quale show. Quello di venerdì sarà il terzo appuntamento di questa decima serie e oggi siamo in grado di anticiparvi il nome del quarto giurato che prenderà parte alla prossima puntata. Si tratta del comico ed imitatore Ubaldo Pantani che si affiancherà ai tre giurati titolari del programma diretto e condotto da Carlo Conti.

Dopo la prima puntata vinta da Virginio e la seconda vinta da Barbara Cola, vedremo chi vincerà la nuova puntata di questa decima serie del varietà di Rai1 che ha vinto la sfida con il Grande fratello vip 5 nelle due sfide già andate in scena. Quindi accanto a Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme ci sarà Ubaldo Pantani che andrà a giudicare le esibizioni dei dieci concorrenti in gara in questa decima edizione dello show diretto da Maurizio Pagnussat.

Ubaldo Pantani è uno dei migliori imitatori che frequenta oggi il piccolo schermo italiano, vale la pena di ricordare in questa sede la lunghissima serie di personaggi che ha imitato nei vari programmi a cui ha preso parte. Partiamo da Massimo Giletti per proseguire con Mario Giordano, Luciano Spalletti, Flavio Insinna, Giuseppe Conte, Enzo Miccio, Massimiliano Allegri, Carlo Ancellotti, Matteo Salvini, Paolo Del Debbio, Matteo Renzi, Lapo Elkann, Antonio Conte, Corrado Augias, Rocco Casalino, Francesco Sarcina, Gian Piero Ventura, Simone Inzaghi, Roberto D’Agostino, Stefano Bettarini, Manuel Agnelli, Paolo Fox, Massimo Cacciari, Gianluigi Buffon, Alessandro Di Battista e tanti altri.

Appuntamento dunque con la terza puntata di Tale e quale show per venerdì sera dopo Soliti ignoti su Rai1 con Carlo Conti e Ubaldo Pantani quarto giurato.