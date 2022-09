Quali sono stati gli ascolti delle partite della sesta giornata di Serie A trasmesse su Dazn nello scorso weekend? La risposta, come sempre, arriva da Auditel, che ha fornito i dati dei singoli match proposti dal servizio di streaming tutto dedicato allo sport.

Gli anticipi di sabato 10 settembre hanno ottenuto buoni ascolti, sebbene in tutti i casi inferiori al milione di spettatori. Nel dettaglio, Napoli-Spezia delle ore 15.00, con la vittoria degli azzurri in extremis, è stata vista da 696.864 abbonati; alle 18 Inter-Torino ha fatto registrare 951.322 spettatori, mentre in serata Sampdoria-Milan è stata seguita da 724.970 tifosi (vanno aggiunti gli abbonati di Sky che hanno seguito la gara sulla pay tv).

Domenica 11 il lunch match Atalanta-Cremonese ha fatto compagnia a 336.344 persone (più gli spettatori di Sky), mentre nel pomeriggio i dati sono stati molto meno alti. 129.514 per Bologna-Fiorentina, 55.363 per Lecce-Monza, 43.803 per Sassuolo-Udinese. Alle ore 18.00 quasi mezzo milione di telespettatori per il successo casalingo della Lazio contro l’Hellas Verona (493.489). In serata boom di Juventus-Salernitana, caratterizzata da caldissime polemiche per l’arbitraggio: 1.405.274 telespettatori. Il posticipo del lunedì, giocatosi alle 20.45, tra Empoli e Roma su Dazn ha ottenuto 597.335 spettatori (più il dato, non conosciuto, di Sky).

Ricordiamo che i dati Auditel in questione fanno riferimento al numero medio di ascoltatori su Dazn al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo delle singole gare di Serie A. Inoltre, va precisato che sono inclusi sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite il software SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat distribuiti da Sky (Zona Dazn) che sono di origine campionaria (SuperPanel). Rimangono attualmente fuori dal perimetro di rilevazione gli ascolti relativi alle applicazioni per Apple TV e TV Panasonic.

Il prossimo turno di Serie A inizierà venerdì sera, con l’anticipo Salernitana-Lecce. L’attesa, anche in termini di dati Auditel, però è tutta per Milan-Napoli di domenica sera.