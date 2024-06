TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 16 giugno 2024

TvBlog anche oggi, 16 giugno 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 16 giugno 2024: canali generalisti

Rai 2 – Il velo nuziale (film, 21:20) Una trilogia di tv movie romantici che racconta di tre amiche, Avery, Emma e Tracy, che si conoscono dai tempi del college e vivono in città diverse. Per mantenere viva la loro amicizia ogni anno organizzano un weekend in cui parlano delle loro vite e ne condividono gioie e tristezze.

I programmi della sera in tv, 16 giugno 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Terra e Libertà (film 21.10) : Spagna 1936. In piena guerra civile, la storia della passione politica e civile di David, diviso tra l’amore per Blanca e la fedeltà alla rivoluzione: è il film “Terra e Libertà”, diretto da Ken Loach. Nel cast Ian Hart, Icíar Bollaín, Rosana Pastor, Tom Gilroy, Angela Clarke (II), Frédéric Pierrot.

Cine 34 (ch. 34) – Grandi Magazzini (film, 21:05) Una lunga serie di gag, con un cast "all star" della commedia italiana, ambientate ai Grandi Magazzini.

I programmi della sera in tv, 16 giugno 2024: canali satellitari

Sky Uno (ch. 108/NOW) – Quattro Matrimoni (21:15) A contendersi la vittoria e il titolo di miglior matrimonio di questo episodio sono quattro spose sfrenate.

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Il padre della sposa – Matrimonio a Miami (film, 21:00)