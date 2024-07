TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 11 luglio 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in TV, 11 luglio 2024: Tv8 propone il film con un Brad Pitt in grande spolvero.

TvBlog anche oggi, 11 luglio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 11 luglio 2024: canali generalisti

Rai 1 – Noos – L’avventura della concorrenza (ore 21.20) Le ultime scoperte nei campi della medicina, della genetica, delle neuroscienze, della biologia, dedicando ancora più spazio all’archeologia, alla paleontologia, alle più importanti innovazioni tecnologiche, energetiche e ambientali.

(film, ore 21.20) Theo è un dodicenne che trova nel calcio una valvola di sfogo, ma anche un modo per ricucire il rapporto con il padre che dopo il divorzio è caduto in una spirale autodistruttiva. Il ragazzino, soprannominato “Formica”, ha un talento che gli consente di partecipare ad una selezione per un prestigioso club ma, nonostante gli sforzi, non viene selezionato. Decide così di mentire innescando conseguenze ingestibili. Tv8 – Sette anni in Tibet (film, ore 21:30) Da una storia vera, un kolossal con Brad Pitt. L’alpinista austriaco Heinrich Harrer parte il Tibet ma viene catturato dagli inglesi. Tornato in liberta, incontra e conosce il Dalai Lama.

I programmi della sera in tv, 11 luglio 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Anna (film, ore 21:10) : Mosca, 1985. Anna è una giovane dalla straordinaria bellezza e dal sofferto passato, ma è anche un temibile killer del KGB. Dopo anni di servizio, desidera una vita tranquilla, ma il KGB non è disposto a lasciarla andare. Forse il doppio gioco con i servizi occidentali potranno aiutarla a raggiungere il suo scopo?

I programmi della sera in tv, 11 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Caracas (21:15) Marco D’Amore torna alla regia ed è anche protagonista con Toni Servillo. In una Napoli che terrorizza e affascina allo stesso tempo, tre personaggi cercano una via di salvezza.

