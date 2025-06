Chi sono gli ospiti oggi di Tv Talk, 1° marzo 2025? L’approfondimento siu media e la tv on onda il sabato pomeriggio su Rai 3, dalle 15:00, racconta ai telespettatori il dietro le quinte della televisione, analizzando programmi, conduttori, nuovi trend parlandone con chi la tv la fa, la commenta e la studia.

Non manca l’analisi sugli ascolti tv – soprattutto in un momento di passaggio come questo tra ‘vecchio standard’ e Total Audience e sul dialogo tra i media tradizionali i social network. Presenza fissa del programma sono anche dei giovani analisti, studenti e studentesse di Comunicazione, a cui va il compito di “interrogare” gli ospiti in studio.

Tv Talk, gli ospiti di oggi, 1° marzo 2025

Trump e il video di Gaza sui social

A poche ore dal duro attacco di Trump, spalleggiato dal suo vice JD Vance, contro il presidente dell’Ucraina Zelensky, invitato nello Studio Ovale, a Tv Talk si analizza il video generato con l’AI, e ricondiviso dallo stesso Trump, sulla ‘riviera’ di Gaza secondo il progetto del ‘palazzinaro’ USA. Se ne parla con Veronica Gentili, Luca Telese e Carlo Puca.

Veronica Gentili e Le Iene

La presenza di Veronica Gentili è anche l’occasione per approfondire il suo stile di conduzione e il lavoro de “Le Iene” in questa stagione.

Clerici tra Sanremo e The Voice Senior

Con Antonella Clerici si commentano i ReTVeet e la sua annata televisiva tra programmi quotidiani, The Voice e il Festival di Sanremo.

Il successo di Imma Tataranni

Con Barbara Ronchi si procede con un’analisi della quarta stagione della serie di Rai 1 “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”.

Gli altri ospiti

Intervengono in puntata anche Riccardo Bocca, Claudia Rossi e Grazia Sambruna.

Tg Talk, conduttore

Da questa stagione Tv Talk è condotto da Mia Ceran, giornalista già presente in passato come ospite del programma. Ceran, insignita nel 2018 del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, ha preso il posto di Massimo Bernardini, che ha deciso di lasciare il programma per ragioni personali.

Tv Talk, ospiti fissi

Mia Ceran è affiancata dal cast fisso, composto da Cinzia Bancone (esperta di nuovi media e social network), Silvia Motta (esperta di ascolti tv) e Sebastiano Pucciarelli (al lavoro sulle tematiche legate all’attualità). Oltre a loro, ci sono i giovani analisti e alcuni giornalisti che si alternano nei commenti dei programmi al centro della puntata.

Tv Talk RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è possibile vedere Tv Talk in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.