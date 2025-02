Tra gli argomenti, anche la Giornata della Memoria e il successo di C’è Posta per Te

Chi sono gli ospiti di oggi, sabato 1 febbraio 2025, di Tv Talk? Il programma di approfondimento del sabato pomeriggio di Rai 3, in onda alle 15:00, porta il pubblico nel dietro le quinte della televisione, raccontando come nasce un programma, le scelte di alcuni momenti televisivi e ospitando i personaggi del momento sul piccolo schermo.

Il tutto, con analisi sugli ascolti tv e su come la televisione influenzi i social network, senza dimenticare una pagina dedicata all’attualità e, più in generale, ai mass media. Presenza fissa del programma sono anche dei giovani analisti, studenti e studentesse di Comunicazione, a cui va il compito di “interrogare” gli ospiti in studio.

Tv Talk, gli ospiti di oggi, 1 febbraio 2025

Dalla Giornata della Memoria a Jannik Sinner

Mia Ceran apre la puntata con il cortocircuito mediatico scoppiato in seguito al video in cui Giorgia Meloni ha comunicato l’indagine a suo carico. A seguire, con Pif, Maria Volpe e Carlo Puca, un focus sulla Giornata della Memoria attraverso le puntate speciali di Caro Marziano. La presenza di Adriano Panatta è poi l’occasione per approfondire l’impatto mediatico di Jannik Sinner, in grado di catalizzare l’attenzione di tutta la televisione.

C’è Posta per Te e la psicologia in tv

Dopo i “ReTVeet”, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, con Barbara Alberti si analizza la nuova stagione di C’è Posta per Te: quali sono gli ingredienti di questo successo decennale? Infine, con Carlo Lucarelli, spazio al racconto televisivo sulla sofferenza psicologica che coinvolge scrittori e personaggi dello spettacolo. Intervengono in puntata anche lo psicologo Matteo Lancini, Davide Maggio e Giorgio Simonelli.

Tg Talk, conduttore

Da questa stagione Tv Talk è condotto da Mia Ceran, giornalista già presente in passato come ospite del programma. Ceran, insignita nel 2018 del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, ha preso il posto di Massimo Bernardini, che ha deciso di lasciare il programma per ragioni personali.

Tv Talk, cast

Mia Ceran è affiancata dal cast fisso, composto da Cinzia Bancone (esperta di nuovi media e social network), Silvia Motta (esperta di ascolti tv) e Sebastiano Pucciarelli (al lavoro sulle tematiche legate all’attualità). Oltre a loro, ci sono i giovani analisti e alcuni giornalisti che si alternano nei commenti dei programmi al centro della puntata.

Tv Talk RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è possibile vedere Tv Talk in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.