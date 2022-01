Tv Talk, ulteriore scorporo per migliorare l’ascolto. Dopo l’anteprima arriva anche il blocco “Extra”

Prendi un programma di novanta minuti e dividilo in tre. Accade a Tv Talk che ha ulteriormente frammentato la trasmissione, creando a sua volta nuove denominazioni. Se già da anni è in vigore l’anteprima di dodici minuti, è al contrario freschissima la scelta di isolare pure l’ultimo blocco. E non stiamo parlando di pochi istanti, bensì di ben venti minuti collocati in un reparto intitolato ‘Extra’.

In questo modo, Tv Talk vero e proprio dura a malapena un’ora. Ma è solo una questione di dicitura in ottica Auditel, perché per il resto le tre parti non presentano differenze tra loro.

Come detto, la strategia è finalizzata all’ottenimento di un miglior dato d’ascolto. La segmentazione, infatti, consente al programma di ‘scaricare’ le due interruzioni pubblicitarie che, come è facilmente comprensibile, provocano un abbassamento della curva.

Tv Talk, che da decenni analizza la televisione nei suoi dettagli, si ritrova ad usare gli stessi identici escamotage pur di presentare una percentuale migliore di quella reale. Una sorta di arbitro del piccolo schermo che decide di scendere in campo assieme agli altri giocatori, eliminando la pura e originaria funzione di controllo del mezzo.

Di recente, il trucco della spartizione è stato riadottato anche da Non è l’Arena, che lo aveva abbandonato da quando il talk era migrato al mercoledì. Tuttavia, a causa della concomitanza della gara di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus, si è optato per l’innesto di una prima parte da far durare fino alle 22.30 e di una seconda (non era stata presa in considerazione l’eventualità dei tempi supplementari) da far partire subito dopo il break.