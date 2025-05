La mancata diretta colpisce ancora. Tv Talk deve ancora una volta fare i conti con gli effetti e le conseguenze della differita che ha impedito al programma di Rai 3 di bucare la notizia della rinuncia di Olly a partecipare all’Eurovision Song Contest.

Anzi, più che una notizia bucata, si è trattato di un’informazione errata, con i protagonisti che si domandavano cosa avrebbe deciso il vincitore di Sanremo proprio nei minuti in cui tutti commentavano da almeno tre quarti d’ora la sua defezione, con annesso ripescaggio di Lucio Corsi.

“Olly deve ancora sciogliere la riserva”, ha affermato una ignara Mia Ceran rivolgendosi a Carlo Conti. “Ci va all’Eurovision? Ci vuoi dare tu qualche anticipazione?”. Domande a cui il direttore artistico del Festival non poteva ovviamente rispondere, con Conti che ha tuttavia annusato il pericolo di una messa in onda a decisione già ufficializzata. “Non lo so, deve decidere – ha tagliato corto il conduttore – magari in queste ore, o ha appena deciso, lo comunicheranno, non lo so. Si è preso qualche giorno di tempo”.

Tv Talk, come si sa, confeziona la puntata il venerdì pomeriggio. Una pratica che non poche volte ha portato la trasmissione ad arrivare in ritardo su determinati argomenti. Nel caso di Olly, lo scivolone si sarebbe potuto tranquillamente evitare, consapevoli che sabato sarebbe stata la giornata in cui l’artista genovese avrebbe sciolto la riserva.