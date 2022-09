Da domani, sabato 1° ottobre 2022, torna Tv Talk, il programma di approfondimento dedicato alla televisione, giunto alla diciottesima edizione.

Condotto da Massimo Bernardini, Tv Talk andrà in onda su Rai 3, ogni sabato pomeriggio, alle ore 15:20 per quanto riguarda le prime due puntate di questa nuova stagione, e alle ore 15, come di consueto, dalla terza puntata in poi.

Tv Talk, come da tradizione ormai, si occuperà di analizzare il racconto televisivo italiano, dall’informazione, che in questa nuova stagione dovrà occuparsi della guerra, della pandemia e soprattutto del nuovo governo, all’intrattenimento, con i protagonisti dei vari programmi ospiti direttamente in studio che si confronteranno con i giornalisti e con i giovani analisti del programma.

Attraverso la televisione, Tv Talk proverà ad intercettare i cambiamenti sociali, le tendenze e gli umori degli italiani, analizzando tutta l’offerta mediatica, inclusi le piattaforme streaming e i social network.

Tv Talk è un programma di Massimo Bernardini, Furio Andreotti, Alessandro Clemente, Sebastiano Pucciarelli, Amabile Stefino, con la collaborazione di Cinzia Bancone. La regia è a cura di Giulia Sodi.

Tv Talk, 1° ottobre 2022: chi sono gli ospiti della prima puntata

Gli ospiti della prima puntata saranno Bruno Vespa, Giuseppe Brindisi, Gabriele Corsi, Barbara Gallavotti, Roberta Petrelluzzi, Manila Gorio, Riccardo Bocca, Maria Volpe, Marta Cagnola e Giorgio Simonelli.

Bruno Vespa e Giuseppe Brindisi analizzeranno la comunicazione dei leader politici che si sono affrontati nel corso dell’ultima campagna elettorale. Nella prima puntata, si parlerà anche della satira in televisione e di come verrà influenzata dall’insediamento del nuovo governo.

Gabriele Corsi, invece, parlerà del suo programma in onda su NOVE, Don’t Forget The Lyrics, mentre Roberta Petrelluzzi, ovviamente, parlerà del cult televisivo, Un giorno in pretura.

Si parlerà di Wanna Marchi, nella fattispecie, della docu-serie Wanna, disponibile su Netflix, e ci sarà un ricordo in studio di Piero Angela, insieme a Barbara Gallavotti.

Con la rubrica ReTVeet, invece, verranno riproposti i momenti televisivi clou della settimana appena trascorsa.