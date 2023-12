Cosa ha funzionato in tv nel 2023? A parte la pesca di Esselunga, impossibile non partire da Viva Rai2, che, giunto alla seconda stagione, si è confermato un successo. Fiorello diverte, intrattiene e fa notizia. Tutto apparentemente facile. Non a caso Amadeus se lo porterà ancora una volta al Festival di Sanremo anche nel 2024, con tanto di glass davanti al teatro Ariston.

Amadeus chiuderà (forse) il ciclo quinquennale di Festival. Intanto il vero colpo a sorpresa lo ha piazzato con Affari tuoi, riuscendo a dare nuova linfa ad un game che era in oggettiva fase calante.

Tra le fiction, conferme su Rai1 per le seconde stagioni di Blanca e Lolita Lobosco. Ha retto – non era banale senza Elena Sofia Ricci protagonista – Che Dio ci aiuti 7.

Anche quest’anno impossibile non menzionare i titoli di Maria De Filippi, da C’è posta per te ad Amici, fino a Tu sì que vales, Uomini e donne e a Temptation Island, al ritorno dopo un anno di sosta. Non scontato. Restando dalle parti di Canale 5, da segnalare l’exploit della soap turca Terra Amara. Come ai tempi di DayDreamer.

Le scelte azzeccate della Rai

Tra le poche scelte azzeccate della Rai l’allungamento autunnale di Reazione a Catena sulla rete ammiraglia e lo spostamento di Report alla domenica sera per colmare il vuoto lasciato nel palinsesto di Rai3 da Che tempo che fa. In quest’ultimo caso, soluzione di successo, non solo fronte Auditel, ma anche per la capacità delle inchieste della squadra di Sigfrido Ranucci di pesare nel dibattito pubblico e politico. La chicca è Splendida cornice, il programma con Geppi Cucciari che è riuscito a portare in prima serata su Rai3 un micidiale mix di cultura, ironia e spettacolo.

Nel daytime exploit importante di Ore 14 di Milo Infante, che, nel tandem con BellaMa’ di Pierluigi Diaco, ha ridato fiato al pomeriggio di Rai2 dopo anni di sofferenza. Arrivando a insidiare persino la rete ammiraglia.

Restando su Rai2, Belve ha consolidato la sua presenza nella programmazione. Oltre al sentiment positivo su stampa e social per le interviste di Francesca Fagnani sono arrivati anche gli ascolti. Non esattamente un dettaglio.

Bene l’esperimento di The voice Kids di Antonella Clerici, che da novembre ha giocato contro il cult Ciao Darwin, facendo registrare una progressiva crescita anche sul fronte Auditel.

I successi tv sulle piattaforme

Fronte piattaforme: su Netflix boom a livello mondiale per Night Agent e a livello locale per Unica (già menzionata tra le sorprese dell’anno), su Prime Video Lol 3 ha fatto il suo. Su Sky l’ultima stagione di Succession ha chiosato una delle serie più riuscite di sempre. Da segnalare, infine, Open Var, il format che su Dazn ha portato per la prima volta in tv i dialoghi tra arbitro e Var della Serie A.