Se esistesse una Università dell’Intrattenimento, nella prima lezione agli studenti andrebbe mostrata la puntata integrale di Affari tuoi andata in onda ieri su Rai1. Un esempio di spassoso spettacolo tv, con il padrone di casa, Amadeus, impeccabile nella gestione televisiva della vulcanica concorrente Valeria, accompagnata dalla sorella Alessia (altro che Pedro de L’Eredità, quello di ‘per me è la cipolla’).

Amadeus e la chiave comica ad Affari tuoi

Come l’iconica scena del re di denari a Reazione a catena nel 2015, Amadeus ha dato vita ad una deliziosa pagina di improvvisazione televisiva. Peraltro all’interno di un format consolidato e storico, che di recente lui stesso ha rianimato (anche in termini di ascolti; ieri, per esempio l’appuntamento con il quiz è stato visto da 4.879 telespettatori, con il 21,9% di share, battendo il primo tempo della partita di Champions League Milan-Borussia Dortmund, su Canale 5).

L’estroversione della concorrente (ogni tanto ricordiamolo: i casting sono determinanti, a maggior ragione in questa tipologia di prodotti tv) è stata saggiamente utilizzata dal conduttore come chiave comica, in una puntata che già dopo 25 minuti sembrava finita, almeno per la componente del gioco. Valeria, rappresentante della regione Umbria, infatti, ha accettato la seconda offerta del Dottore (40.000 euro). Una scelta insolita e poco logica, considerando che in palio in quel momento c’erano tanti premi ‘rossi’, ossia di un valore superiore. E infatti in chiusura si è scoperto che nel suo pacco c’erano 100 mila euro, che quindi avrebbe vinto se avesse proseguito fino alla fine.

Le battute di Amadeus e la gag delle telefonate al marito della concorrente

Con approccio da villaggio Amadeus si è reso protagonista di una puntata tanto surreale quanto perfetta, roba che nessun autore sarebbe stato in grado di scrivere in maniera così divertente. Messo in secondo piano il gioco, il conduttore si è scatenato con le battute ‘contro’ la concorrente (“chi ti ha fatto il provino? Lo voglio conoscere!“, “tuo figlio a 12 anni è già andato a vivere da solo“, ecc) e imbastendo la gag delle telefonate al marito idraulico Gianmarco, da subito complice di uno spettacolo evidentemente non preparato a tavolino.