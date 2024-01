Tentate voi di rispondere alla domanda presente nel titolo di questo articolo senza provare un certo imbarazzo. Da anni la tv italiana rinuncia al rinnovamento. Non è un luogo comune, è la fotografia della realtà.

Volendo affidarci alla diplomazia, si può affermare senza timore di smentita, che lentissimo è il processo di avvicendamento nelle conduzioni televisive. Non a caso anche in vista del 2024 siamo qui ad annotare che è quasi – appunto, quasi – tutto pronto per l’ingresso di Alessandro Cattelan e Stefano De Martino nel club dei grandi della tv.

Il rischio prezzemolina

Nell’attesa, la Rai sembra voler puntare (per daytime, prime time e seconda serata) su Flora Canto, che rischia di meritarsi l’appellativo di prezzemolina (I Fatti vostri, I migliori anni, Fatto da mamma e da papà, Gli occhi del musicista), come qualche anno fa era capitato ad Andrea Delogu, una che di talento televisivo ne ha da vendere, ma che ancora aspetta la svolta definitiva. Ma anche su Chiara Francini: dopo la buona perfomance a Sanremo, sarà protagonista di alcune prime serate su Rai1.

I nomi tv (giovani e non) del futuro

Carlo Conti ha scelto come suo erede Andrea Dianetti, promosso a fine 2023 alla conduzione de Lo Zecchino d’Oro. Tra i meno famosi (per chi non frequenta il mondo dei podcast) da segnalare Stefano Rapone, nel cast di Gialappashow e con un potenziale comico che potrebbe essere vincente per il contesto televisivo.

In tema di puro intrattenimento, tra i più sottovalutati c’è Flavio Montrucchio, che di anni ne ha 48 e che, insieme a Gabriele Corsi, appare predestinato per il sempre redditizio (ma attualmente assai affollato) settore dei game show. Occhio a Fabrizio Biggio, rilanciato da Fiorello.

Tv del 2024, la nuova generazione di attori

Sul fronte fiction attenzione ai tempi televisivi di Pierpaolo Spollon. E alla caterva di nuove leve che si sono fatte notare a Mare Fuori, da Nicolas Maupas a Giacomo Giorgio, passando per Maria Esposito e Valentina Romani.