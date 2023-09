“Farà parlare di sé“. Così Carlo Conti si è espresso, a sorpresa, a proposito di Andrea Dianetti, nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Tale e quale show. Un’investitura di fronte alla quale l’attore e conduttore 36enne comprensibilmente non è rimasto indifferente.

L’ho appreso dagli autori di Tale e quale show: “Carlo sta parlando di te“. Ho pensato: “Che è successo, cosa ho fatto?“. Poi ho scoperto la verità. Carlo Conti è il Pippo Baudo della mia generazione. Ho 36 anni, ma non mi vergogno a dirlo: mi sono commosso. Un professionista del suo livello che si espone su uno come me che lavora da tanto ma che non è conosciuto da tutti è dimostrazione di grande umiltà, anche perché a lui non porta alcun vantaggio. Queste cose non le fanno tutti. Carlo è una persona ponderata, non è un perbenista. Mi ha fatto stra-piacere, anche perché è stimato da tutti. L’ho ringraziato con un messaggio: ho scritto che farò di tutto per meritarmi la medaglia che mi ha messo sul petto.

Nel corso dell’edizione 2022 di Tale e quale alla quale lei partecipò come concorrente aveva ricevuto apprezzamenti da parte di Conti?

Gli autori più volte mi hanno fatto presente che Carlo mi stima. Lui è imparziale in maniera assoluta durante il gioco, ma è sempre stato carino con me e ogni volta che c’era la possibilità di parlare di giovani talenti mi ha sempre considerato. Ma mai lo aveva fatto in maniera così plateale, in una conferenza stampa, davanti ad addetti ai lavori, produttori e dirigenti.

Non un dettaglio, in effetti.

Già. In questo Paese la gente a volte sembra che non veda le cose, fino a quando qualcuno di importante non gliele fa notare. E allora magari si svegliano tutti. Speriamo che questa volta sia così. Ma a prescindere io sono grato a Carlo.

Conti l’ha incluso nei conduttori che potrebbero sostituirlo a Tale e quale show tra dieci anni.

A Carlo auguro che possa continuare a condurre Tale e quale show per più tempo possibile. Quello che mi aspetto è che venga dato il giusto spazio a chi fa la gavetta da tanti anni. Non parlo solo di me. Mi aspetto che non si continui a mettere a condurre persone senza esperienza che poi vanno in difficoltà. Spesso a chi ha esperienza viene assegnato un ruolo secondario in supporto al conduttore che non riesce a reggere quella posizione.

Attualmente con Annie Mazzola è alla guida del Gf Party, su Mediaset Infinity.

Sì, è una sorta di promozione, dopo aver condotto L’Isola Party, che aveva meno puntate. A quanto pare ci ha scelto Piersilvio Berlusconi in persona, quindi fa piacere.

Torniamo a quello che lei vorrebbe fare in tv.

Chissà, magari un giorno potrò condurre un programma per giovani, un quiz moderno, un programma musicale. Con quelle parole credo che Carlo intendesse che gli farebbe piacere se a me e agli altri personaggi citati venissero date delle possibilità.

Lei ha 17 anni di carriera alle spalle, ma è considerato ancora un volto nuovo.

Fa sorridere questa cosa. Da 17 anni per un motivo o per un altro sono in tv, per un film o una fiction, per Detto Fatto o il Music Summer Festival, per Amici o All together now. Nonostante io continui a lavorare in tv risulto ancora un volto nuovo. Da un lato è un bene perché così non sembro datato, dall’altro però si fa più fatica.

Non è la prima volta che riceve complimenti pubblici da parte di big dello spettacolo.

Maria De Filippi ha speso più volte belle parole nei miei confronti, Maurizio Costanzo lo fece a Domenica In, Christian De Sica scrisse su Facebook che sono un bravo attore, ma mai era successa una cosa così eclatante.

A proposito di Maria De Filippi, in molti la ricordano ancora oggi per la sua esperienza da concorrente ad Amici nel 2015, si classificò secondo.

Sono grato a lei, so che mi stima, me lo ha dimostrato dandomi fiducia al Music Summer Festival. So che le sono piaciuto a Tale e quale. Mi dispiace non essere riuscito a tornare a lavorare con lei.

Ha mai pensato di smetterla con lo spettacolo?

Sì, nel 2017. Dissi alla mia psicologa: “Basta, io mollo tutto“. All’epoca lavoravo, ma non mi andava più di raccogliere briciole, mi ero stufato, volevo un cambiamento importante. All’improvviso arrivò un segnale dal destino: nei corridoi degli studi dove registravo Stasera Casa Mika in Rai, incrociai un produttore che mi propose di entrare nel cast di Detto Fatto. Dopo neanche 24 ore ero in studio in diretta su Rai2 a curare la parte social di quel programma. Qualcosa di simile mi è successo anche dopo Tale e quale show.

Cioè?

Mi era rimasta addosso tanta adrenalina, pensavo sarebbero successe mille cose… mi stavo intristendo perché non accadeva nulla. E invece a gennaio ho girato un film da protagonista per la tv, con Gilles Rocca. E poi ho fatto altri due lavori, tra cui un piccolo ruolo per Prime Video con Diana Del Bufalo.

Carlo Conti ha detto che Andrea Dianetti “farà parlare di sé”. E allora giochiamo: che titolo si immagina su di lei tra qualche anno?

Sarebbe bello qualcosa come “Andrea Dianetti, e allora c’aveva ragione Conti!”

Chissà, magari tra qualche anno Conti sarà il giurato di Tale e quale show condotto da Dianetti.