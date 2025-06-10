Tutto quello che c’è da sapere sul revival de I Cesaroni

Il cast de I Cesaroni sta per tornare e, in attesa degli attesissimi episodi, sono state divulgate le prime anticipazioni.

I Cesaroni – Il Ritorno è la fiction più attesa dell’ultimo periodo. Si tratta di un vero punto di riferimento per la tv italiana che, per anni, ha fatto compagnia ai telespettatori, non facendoli rinunciare a qualche ora di intrattenimento e relax. Il cast si prepara a tornare con una nuova stagione, nonostante l’addio di alcuni protagonisti come l’ormai famosissima Alessandra Mastronardi, che ha scelto di concentrarsi su altre attività lavorative. Lo scorso 5 aprile è inoltre scomparso – all’età di 72 anni – l’attore Antonello Fassari, a cui Claudio Amendola era molto legato sia dentro che fuori il set. “Sono ateo ma la prima volta in cui sono rientrato nella bottiglieria ho sentito che era là con me” – ha raccontato l’attore, che per questa stagione sta vestendo anche i panni di regista – “Sul ciak c’è scritto ‘Ciao Antonello’“.

Le riprese della serie sono iniziate nel mese di marzo, e le indiscrezioni dicono per il momento che i nuovi episodi potrebbero andare in onda su Canale 5 tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2026.

Tutte le anticipazioni sul revival de I Cesaroni

Grandi colpi di scena nella fiction Mediaset, ma anche grandi sfide. Giulio (Claudio Amendola) si troverà infatti a salvare la bottiglieria che rischia di finire all’asta, e questa missione gli permetterà di ritrovare finalmente sé stesso. Nel cast compaiono anche i suoi tre figli Rudi (Niccolò Centioni), Mimmo (Federico Russo) e Marco (Matteo Branciamore). Quest’ultimo convive con la sua compagna Virginia (Marta Filippi) e il piccolo Adriano (Pietro Serpi), ma ad un certo punto arriva da New York Marta (Valentina Bivona), la figlia che il primogenito di Giulio ha avuto dall’intramontabile Eva, il ruolo che ha regalato la popolarità ad Alessandra Mastronardi.

A lavorare in bottiglieria c’è Walter Masetti (Ludovico Fremont), amico fraterno di Marco, ma ben presto arrivano anche Augusto, il terzo fratello Cesaroni che viene interpretato da Maurizio Mattioli, e Stefania (Elda Alvigini). Le prime anticipazioni dicono che tra i protagonisti ci saranno anche le new entry Ricky Memphis, che interpreterà il papà di Virginia, e Livia (Lucia Ocone).

Le new entry del cast

Nel cast ci sono anche Andrea Arru, nel ruolo di un ragazzo neuro-divergente, e Chiara Mastalli che interpreta sua madre, Ines, con cui Mimmo ha una relazione complicata. Ne I Cesaroni – Il Ritorno si vedrà inoltre il volto di Melissa Monti, fidanzata di Cristian Totti, Fabio Rovazzi nei panni di sé stesso, Ludovica Longhini dalla serie Rai Gulp Marta & Eva, e Simone Faucci.