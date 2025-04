Tutto pronto per Sognando Ballando con le Stelle: Milly Carlucci svela la giuria e il cast

Sono trascorsi vent’anni dall’inizio di Ballando con le Stelle, il talent show Rai che ha contribuito a rivoluzionare il mondo della televisione italiana. Edizione dopo edizione, ci sono stati tanti concorrenti e altrettanti ballerini professionisti che hanno inculcato nelle persone l’essenza della danza, e anche il valore di un’arte che sembrava essersi persa nell’ambito televisivo. Milly Carlucci – la Padrona di casa – ha quindi pensato di omaggiare la ventesima edizione con uno speciale tutto dedicato alle vecchie glorie che hanno attraversato quello studio televisivo, mostrando tutto il loro talento artistico.

Per il momento sembra quindi essere tutto pronto per Sognando Ballando con le Stelle, l’edizione speciale che andrà presto in onda su Rai 1 e che anticiperà il nuovo appuntamento di Ballando con le Stelle, in programma per i prossimi mesi. La nuova trasmissione andrà in onda dal 9 al 30 maggio, e festeggerà appunto i 20 anni del programma di Milly Carlucci, andando anche a selezionare un nuovo maestro di ballo per la prossima stagione.

Giuria e cast: tutto pronto per Sognando Ballando con le Stelle

Milly Carlucci ha annunciato l’imminente inizio di Sognando Ballando con le stelle, lo spin-off di Ballando con le Stelle che vedrà la partecipazione di alcuni ex protagonisti del talent. Nel cast sono infatti stati inseriti i seguenti concorrenti: Bianca Guaccero (vincitrice dell’ultima edizione), Federica Pellegrini (seconda classificata), Emanuele Filiberto, Wanda Nara e Gabriel Garko. Non mancheranno inoltre le sfide tra 10 nuovi maestri: chi vincerà questa gara entrerà di diritto nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle in qualità di ballerino professionista.

Sognando Ballando con le Stelle verrà infatti presentato il mese prossimo, e vedrà la messa in onda di quattro serate che andranno appunto ad omaggiare i 20 anni della trasmissione. Molti fan si stanno inoltre domandando se ci sarà la tanto temuta giuria, che andrà sicuramente a partecipare all’edizione 2025/2025 del talent Rai. Le voci dicono che siano confermati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, nonostante quello che era successo con quest’ultimo nel corso della precedente edizione di Ballando con le Stelle. Nel frattempo, Milly Carlucci si sarebbe già messa all’opera per le nuove puntate del programma, che verranno sicuramente trasmesse dopo il periodo estivo.

Chi ci sarà nella prossima edizione di Ballando con le Stelle

Nonostante manchino ancora parecchi mesi al ritorno di Ballando con le Stelle in tv, Milly Carlucci starebbe già pensando al cast. Pare infatti che la conduttrice abbia iniziato a chiamare alcuni personaggi per invitarli nel celebre studio televisivo, suggerendo loro di lanciarsi in questa avventura televisiva. Secondo quanto detto dalle indiscrezioni, sarebbe stata chiamata l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, che non se la sarebbe però sentita di prendere parte a questo progetto. Tra i nomi del cast sarebbe inoltre spuntato quello di Christian De Sica in qualità di giudice, ma non ci sarebbe ancora stata alcuna conferma a riguardo per il momento.