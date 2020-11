Tutti per 1 – 1 Per tutti è il primo film di Sky Original

Fino ad oggi abbiamo visto il brand Sky Original applicato alla media e lunga serialità di Sky, e quindi a titolo come Gomorra-La Serie, The Young Pope, I delitti del BarLume ed i più recenti Petra e Romulus. Ora, per le produzioni originali della pay tv è arrivato il momento di guardare anche ai lungometraggi.

L’annuncio che Sky Original andrà a proporre al proprio pubblico anche dei film è così seguito dal primo titolo che i telespettatori potranno vedere: “Tutti per 1-1 per tutti”, ovvero il seguito di “Moschettieri del Re-La penultima missione”, film uscito nelle sale nel 2018. La messa in onda è prevista per Natale su Sky Cinema.

Prodotto da Vision Distribution ed Indiana, con la collaborazione di Toscana Film Commission e Toscana Promozione, il film -diretto da Giovanni Veronesi, già dietro la macchina da presa di quello precedente- segna così l’avvio di uno sguardo più ampio per le produzioni originali di Sky. Un modo, inevitabilmente, anche per dare una casa a quelle storie e personaggi che in questi mesi erano pronti per uscire nei cinema ma i cui piani sono stati fermati dalla pandemia.

“In un anno come questo poteva succedere di tutto”, ha commentato Veronesi. “Mi sono operato e ho rischiato il Covid, ho prenotato una vacanza con caparra a marzo e ci hanno segregato in casa per tre mesi ed infine ho fatto un film e le sale sono state chiuse. Tutto nel 2020. Però adesso si è accesa una luce che si chiama Sky. E più correttamente Sky Original che lancerà il mio film, permettendogli una prestigiosa ribalta anche in questo drammatico momento di chiusura delle sale”.

La nuova sfida, per Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming di Sky Italia, sarà quella di trasporre il modello applicato alle serie tv (“contenuti pensati per un pubblico esigente come quello di Sky”) anche ai film: “Questo nuovo film”, ha aggiunto, “è inoltre un esempio perfetto di ciò che intendiamo fare: coinvolgere i migliori talenti del cinema davanti e dietro la macchina da presa anche in questo nuovo perimetro editoriale. Sky è la casa del Cinema e vogliamo esserlo sempre di più”.

“Tutti per 1-1 per tutti”, scritto da Veronesi con Ugo Chiti, Giulio Calvani e Nicola Baldoni, ritroveremo Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo rispettivamente nei panni di D’Artagnan, Porthos ed Athos. Richiamato dalla Regina Anna D’Austria (Margherita Buy) e guidati dall’insolita veggente Tomtom (Giulia Michelini), si lanceranno in una nuova avventura.

Tra i personaggi che incontreranno, anche la Principessa Ginevra (Sara Ciocca), figlia di Enrichetta d’Inghilterra (Anna Ferzetti), ed il riccioluto orfanello Buffon (Federico Ielapi). Un’avventura che li porterà a confrontarsi con Cirano (Guido Caprino) ed a dover scegliere tra la fedeltà alla Corona o all’amicizia.

“È un’altra strampalata missione dei Moschettieri, un film commovente, una storia d’amore impossibile tra due bambini, con alcuni momenti di grande comicità”, continua Veronesi. “Sono molto orgoglioso di questo film, penso che il periodo natalizio sia la collocazione perfetta per un divertimento delle famiglie”. Per il regista “Tutti per 1-1 per tutti”, è un film “da guardare e vivere insieme. Con l’augurio di un Natale spero davvero più sereno, da parte mia e dei miei meravigliosi Moschettieri”.

[Foto di Tullio Deorsola]