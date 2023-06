Arriva su Rai 2 da venerdì 16 giugno 2023 Tutti Mentono, un nuovo giallo spagnolo che promette di trascinare lo spettatore in un puzzle difficile da decifrare e che terrà con il fiato sospeso fino all’ultimo istante. Prodotta dalla piattaforma di streaming Movistar+ con Filmax, la serie è stata creata da Pau Freixas che in passato ha lavorato a Braccialetti Rossi (Polseres vermelles) il format spagnolo più adattato al mondo (ha avuto anche una versione italiana e americana), oltre che alle serie di Netflix Welcome to the Family e Three Days of Christmas. Scopriamo qualcosa in più su Tutti Mentono la nuova serie in 6 puntate su Rai 2.

Tutti Mentono, la trama

Tutti Mentono è ambientata a Belmonte una cittadina residenziale e benestante sulla costa catalana, non lontana da Barcellona, popolata da ricche ville, in cui tutti si conoscono e tutti si frequentano. Ma dove, come presto scopriranno, tutti hanno qualcosa da nascondere. A scuotere la tranquillità di questa riserva del lusso, c’è un video che spunta sui sociali in cui si vede Macarena a letto con un suo studente diciottenne, figlio della sua migliore amica e collega, Ana, ma anche fidanzato di sua nipote.

Il marito caccia Macarena, tutti la allontanano, la lasciano sola. A complicare una situazione già compromessa c’è la scoperta del corpo di Ivan su una scogliera. La sua morte è legata al video hard? Mentre le indagini entrano nella profondità degli abitanti di Belmonte si scopre che tutti hanno qualcosa da nascondere. Ma chi ha ucciso Ivan? Oltre all’anima thriller la serie è percorsa da elementi di black humor con cui l’autore vuole ironizzare sulla vita di queste comunità per ricchi.

Tutti Mentono, la trama delle puntate

Venerdì 16 giugno

1×01: conosciamo le vite dei personaggi di Belmonte, zona esclusiva, residenziale, in cui tutti sembrano amici ma tutti hanno qualcosa da nascondere. Macarena è rimasta sola dopo il video in cui è a letto con uno dei suoi studenti, figlio della sua migliore amica, è diventata il nemico pubblico numero uno. Ha perso tutto, il lavoro, gli amici, la famiglia. Ma è davvero l’unica ad avere qualcosa da nascondere? Quando spunta un cadavere tutto precipita.

1×02: Yolanda cerca di far da pacere tra Macarena e Ana, la mamma di Ivan, ma scopre un segreto della sua famiglia. Intanto Macarena rischia di essere incastrata anche per l’omicidio.

Tutti Mentono, il cast

Il cast di Tutti Mentono è particolarmente noto. Irene Arcos che interpreta Macarena, era nel cast di Vis a Vis e di Elite. Nel cast troviamo Juan Diego Botto che è stato Zorro negli anni ’90, nel cast di Good Behavior, White Lines e in Suicide Squad – Missione Suicida. E poi nel cast anche Natalia Verbeke, Leonardo Sbaraglia, Lucas Nabor.

Irene Arcos è Macarena

Natalia Verbeke è Ava

Eva Santolaria è Yolanda

Miren Ibarguren è Maite

Leonardo Sbaraglia è Néstor

Juan Diego Botto è Sergio

Ernesto Alterio è Diego Soler

Jorge Bosch è Arturo

Lucas Nabor è Iván Soler

Carmen Arrufat è Natalia

Berta Castañé è Lucía

Amaia Salamanca è Sofía

Lu Colomina è Iris

Tutti Mentono, quante puntate sono?

Le puntate della prima stagione sono sei.

Tutti Mentono 2 si farà?

Si. Lo scorso marzo Moviestar+ ha rinnovato la serie per una seconda stagione e il creatore Pau Freixas ha anticipato che al centro ci sarà un altro intreccio e un altro mistero collegato però al finale della prima stagione.

Tutti Mentono, come vederla in streaming

Tutti Mentono sarà disponibile in streaming su RaiPlay.

Tutti Mentono dove è stata girata?

La serie è stata girata nel 2020 tra Barcellona, Girona e nelle zone di Tarragona.