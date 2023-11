Tutti in pista con Joey & Rina: su Real Time sbarca la coppia di coreografi più seguita sui social

Dove e quando va in onda Tutti in pista con Joey & Rina, lo speciale sulla coppia di coreografi più seguita sui social

Joey & Rina, i coreografi più seguiti sui social in Italia, sbarcano su Real Time martedì 5 dicembre alle 23.05 (in anteprima dal 28 novembre su discovery+) con lo speciale ‘Tutti in pista con Joey e Rina’, prodotto da Stand by Me per Warner Bros. Discovery. La coppia che, grazie alle proprie coreografie, ha portato al successo, sui social, le hit del momento (come ‘Mon Amour‘ di Annalisa, ‘Italodisco‘ dei The Kolors e ‘Che t’o dico a fà‘ di Angelina Mango, approda sul piccolo schermo per far conoscere la “coreographic social dance” ad un pubblico ancora più ampio.

Attivi da più di 10 anni sul web ed esplosi su TikTok e Instagram negli ultimi 2, Joey & Rina hanno rivoluzionato i tradizionali balli di gruppo rendendoli un vero fenomeno di costume grazie alla potenza dei social media, tanto che sono le stesse popstar a commissionare loro le coreografie social per i loro brani.

Lo speciale racconta le origini della loro idea e il loro lavoro online e offline, a partire dalla loro città – Catania – dove vivono e gestiscono la loro scuola di danza. “Tutta l’Italia ballerina viene a Catania per ballare con Joey e Rina” dicono i due, perché la loro passione ha contagiato tutto il Paese, a partire dalle allieve della scuola in Sicilia, un gremito gruppo di signore effervescenti che, grazie al ballo, vive in modo più libero e spensierato.

Quando e dove va in onda Tutti in pista con Joey & Rina?

Lo speciale andrà in onda su Real Time il 5 dicembre alle 23.05 e sarà disponibile on demand in anteprima dal 28 novembre su discovery+.

Chi sono Joey & Rina?

Joey Di Stefano e Rina Di Liberto coppia di ballerini coreografi che spopolano sul web; originari entrambi di Ramacca (CT) coppia nella vita da 25 anni, dal 2021 vivono a San Gregorio di Catania insieme ai loro splendidi bambini Ryan e Kate. Da più di vent’anni esercitano la professione di istruttori e coreografi della SOCIAL DANCE, creando una vera e propria evoluzione dei balli di gruppo.

La strada della notorietà inizia durante la pandemia e, poi, dall’estate 2022 (giugno – novembre) hanno superato 100 milioni di visualizzazioni sui social, ma a consacrarne il successo diventando un fenomeno web. E’ stata la coreografia social dance di ‘Bellissima’ di Annalisa, a farli conoscere dal grande pubblico. Il ballo, diventato virale sul web, e ballato da tutti gli italiani dai 3 ai 100 anni, ha totalizzato numeri da record (160 milioni di Views). In breve tempo, tutti parlano del fenomeno ‘Joey & Rina’ (tv, radio e testate giornalistiche di tutta Italia). Tornano alla ribalta, dopo appena 20 giorni, con un altro trend ‘Mon Amour’ sempre di Annalisa.