Un’inquietante storia vera: è quella raccontata in Tutti i sospetti su mio padre, il film-tv in onda su Raidue questa sera, domenica 31 marzo 2024, alle 21:00. Si racconta, infatti, la vicenda di Martin Mcneal, condannato nel 2013 a diciassette anni di carcere l’omicidio della moglie: a incriminarlo furono le indagini condotte da una delle figlie della coppia, che cominciò a intuire le bugie del padre.

Tutti i sospetti su mio padre, la trama

Martin Mcneal (Tom Everett Scott) è uno stimato dottore dello Utah, sposato con Michele (Charisma Carpenter), ex modella e madre di otto figli. La donna, durante una serata di gala, confessa alla figlia Alexis (Anwen O’Driscoll), studentessa di Medicina, di avere il sospetto che il marito la tradisca.

Alexis prova a rassicurare la madre, ma si fa convincere ad analizzare i tabulati telefonici di Martin, da cui emergono numerose chiamare a una certa Gipsy (Nicola Correia-Damude). Martin tranquillizza la moglie sostenendo che la donna è una specializzanda, ma Michele resta insicura, tanto da sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica.

Una volta garantitasi che la madre può affrontare la convalescenza da sola, Alexis torna al campus universitario. Poco dopo, però, scopre che la madre è morta. Il padre sostiene che Michele sia scivolata in bagno, nella vasca, ed abbia battuto la testa. Ma Alexis inizia a non fidarsi di Martin.

Ad alimentare questi sospetti è Linda (Alicia Johnston), sorella di Michele, che ha sempre avuto delle cattive sensazioni riguardo Martin. Quest’ultimo, intanto, porta in casa una tata, affinché lo aiuti a prendersi cura dei figli piccoli e permetta ad Alexis di tornare a studiare. Ma quella tata, scopre Alexis, altri non è che Gipsy, che si rivela essere l’amante di Martin.

Alexis, aiutata dalla zia, è più determinata che mai a scoprire cosa sia successo alla madre e, soprattutto, a proteggere le sue sorelle. Per questo, ne ottiene la custodia, mentre non riesce a far incriminare il padre, neanche quando lo accusa di violenza sessuale nei suoi confronti.

Tutti i sospetti su mio padre, il finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Alexis e Linda hanno ormai capito che Martin è un manipolatore, che aveva fatto in modo che Michele lo sposasse minacciandola che si sarebbe suicidato e che, ora, vuole cominciare una nuova vita con Gipsy, per cui ha commesso il furto d’identità di una delle sue figlie rubandole il passaporto. La Polizia riesce finalmente a unire i tasselli e ad avere la situazione più chiara: Martin viene arrestato e processato, mentre Alexis si può prendere cura delle sue sorelle, aiutata dalla zia.

Tutti i sospetti su mio padre, cast

Nel cast del film-tv spiccano due nomi: quello di Tom Everett Scott, visto in Southland, e di Charisma Carpenter, nota per il ruolo di Cordelia in Buffy e nello spin-off Angel.

Tom Everett Scott è Martin McNeal;

Charisma Carpenter è Michele McNeal;

Anwen O’Driscoll è Alexis McNeal;

Nicola Correia-Damude è Gipsy;

Alicia Johnston è Linda.

Tutti i sospetti su mio padre, storia vera

Il film-tv è tratto dalla storia vera dell’omicidio di Michele Marie MacNeill, nata Somers, avvenuto nel 2007 per mano del marito Martin McNeal. L’uomo era riuscito in un primo momento a far credere che la moglie fosse morta per cause naturali, ma l’autopsia sul corpo della donna aveva svelato che Michele era stata imbottita di un mix di farmaci apparentemente utili per riprendersi dopo un intervento chirurgico a cui era stata sottoposta, e che invece era letale. Per questo, nel 2013 (quattro anni dopo essere stato condannato per furto d’identità), McNeal è stato condannato a 17 anni di carcere. Nel 2017 l’uomo si è suicidato.

Dove vedere Tutti i sospetti su mio padre?

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Tutti i sospetti su mio padre in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.