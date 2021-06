Quanto si conosce bene la propria metà, se questa fa un lavoro che potrebbe tornarle utile per incastrarti? La protagonista di Tutti i segreti di mio marito, il film-tv in onda questa sera, giovedì 17 giugno 2021, alle 21:20 su Raidue, lo scopre sulla propria pelle in un thriller in cui i sogni -o meglio, incubi- diventano realtà.

La trama di Tutti i segreti di mio marito

Karen Croft (Sarah Butler) è una donna che da qualche tempo fa dei sonni agitati. Spesso, infatti, viene svegliata da dei terribili incubi in cui uccide una ragazza. A calmarla, ogni volta, il marito Otto (Peter Benson), psichiatra, con cui la donna ha avuto una figlia, Jordan (Maddy Hillis).

Andando al lavoro, però, Karen vede un volantino in cui compare proprio la ragazza dei suoi incubi: Gina Navarro (Kimi Alexander), una studentessa universitaria scomparsa da tempo e su cui si cercano informazioni. Presa dal panico, Karen non capisce più cosa stia succedendo e chiede ancora aiuto ad Otto. Questi la ipnotizza per calmarla, ma al suo risveglio la donna si trova sul precipizio di una cascata ed in procinto di gettarsi: viene salvata da Hugh Gossett (Brendon Zub), medico di Pronto Soccorso che la riaccompagna a casa.

Qui, però, la Polizia ritrova il corpo della studentessa nel capanno della piscina: le prove conducono tutte a Karen, che viene arrestata con l’accusa di omicidio. La donna, sempre più confusa ma incapace di considerarsi un’assassina, riesce a fuggire ed a tornare da Otto che, dal canto suo, prova ancora ad ipnotizzarla. Ed è a quel punto che Karen capisce: il marito l’ha sempre ipnotizzata per cancellare il ricordo di lui che uccide Gina, con cui aveva avuto una relazione scoperta dalla moglie. Hugh cerca informazioni su Karen, che lo raggiunge chiedendogli aiuto: i due iniziano a fuggire da Otto, che è sulle tracce della moglie, temendo che possa parlare.

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE-

Otto, dal canto suo, ha anche ipnotizzato la figlia, cosa che viene scoperta dalla sua migliore amica Ruth (Karis Cameron). Sotto il controllo mentale del padre, Jordan riceve l’ordine di uccidere Ruth, ma viene fermata da Karen. La ragazza, allora, riceve l’ordine di sparare a Hugh, cosa che fa, ferendolo. A fermare le sue azioni è Karen, che riesce a risvegliarla: a quel punto, per Otto non c’è altro da fare che cercare di scappare, ma la Polizia interrompe i suoi piani. Karen ed Hugh, un mese dopo, si ritrovano insieme ed innamorati davanti alla cascata.

Curiosità sul film-tv

Trasmesso negli Stati Uniti da Lifetime il 31 maggio 2020, il film-tv è noto per i titoli “My Husband’s Deadly Past” e “Woman on the edge”. Il cast è composto principalmente da attori poco conosciuti, ad eccezione di Brendon Zub, visto in Batwoman nei panni di Chuck Dogson, e Peter Benson, che interpreta il Detective Arthur Smith nella serie di film-tv I misteri di Aurora Teagarden.

Tutti i segreti di mio marito, streaming

E’ possibile vedere Tutti i segreti di mio marito in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.