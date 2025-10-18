Tutti i concorrenti di Pechino Express 2025

Pechino Express è pronto a tornare con una nuova, attesissima stagione, che promette di portare i concorrenti e il pubblico in un viaggio mozzafiato attraverso l’Estremo Oriente. L’edizione 2025 del programma, che si terrà tra Indonesia, Cina e Giappone, vedrà protagoniste nuove coppie, tutte pronte a sfidarsi in un’avventura che li metterà alla prova in ogni aspetto della loro personalità e delle loro abilità.

Ma non è solo il percorso geografico a essere affascinante: le novità in campo includono il ritorno di Costantino della Gherardesca come conduttore e l’introduzione di tre nuovi inviati.

In questa nuova stagione, il programma vedrà l’ingresso di personalità molto diverse tra loro, ognuna con la propria storia da raccontare. Ecco alcuni dei volti che comporranno le nuove coppie:

Fiona May e Patrick Stevens: La coppia di atleti, legata anche nella vita, porta con sé una carriera di successi sportivi straordinari. Fiona è una medaglia d’argento olimpica nel salto in lungo, mentre Patrick è stato uno dei migliori sprinter belgi degli anni ’90.

Steven Basalari e Viviana Vizzini: Una coppia che, dopo essersi separata, ha deciso di partecipare al programma per riavvicinarsi. Steven, erede di un impero dell’intrattenimento, e Viviana, ex Miss Universo Italia e volto noto della televisione.

Tay Vines e Assane Diop: Due comici di origini africane, amici da tempo, si uniscono per portare un po’ di leggerezza al programma. Con il loro stile di stand-up comedy, affrontano pregiudizi e situazioni comiche che potrebbero renderli protagonisti anche fuori dalle sfide.

Elisa Maino e Mattia Stanga: Una coppia di influencer, amati dai giovani per i loro contenuti creativi su TikTok. Elisa, una delle prime creator italiane su Musical.ly, e Mattia, comico di successo su TikTok, sono tra i più noti del panorama social.

Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani: Madre e figlia partecipano per vivere insieme un’esperienza unica. Con un legame speciale, le due biondine, come amano definirsi, vogliono condividere un viaggio che le aiuti a crescere insieme.

Chanel Totti e Filippo Laurino: Figlia dell’icona del calcio Francesco Totti, Chanel è un’influencer di successo, mentre Filippo è un videomaker appassionato di viaggi. I due hanno scelto il nome “I Raccomandati” per sfatare il cliché che li accompagna da sempre.

Jo Squillo e Michelle Masullo: Madre e figlia elettiva si presentano come “Le DJ” per il loro amore per la musica e l’atmosfera che sanno creare. Jo è una veterana della musica e della moda, mentre Michelle è una DJ e modella che si esibisce anche all’estero.

Candelaria e Camila Solórzano: Sorelle e modelle argentine, sono pronte a mostrare al pubblico di Pechino Express la loro affinità e forza. Candelaria è anche DJ e si è esibita in festival internazionali, mentre Camila è stata eletta Miss Argentina nel 2012.

Biagio Izzo e Francesco Paolantoni: Le stelle della comicità napoletana, Biagio e Francesco sono “Gli Spassusi”, un duo che promette di portare risate e comicità in ogni tappa del viaggio.