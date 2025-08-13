Tutti i concorrenti di Ballando con le stelle: il cast ufficiale scelto da Milly Carlucci

Da mesi Milly Carlucci lavora dietro le quinte di Ballando con le stelle 2025 al fine di realizzare un format che replichi il successo dell’edizioni precedenti. Il talent di ballo più ambito della tv quest’anno compie 20 anni e a quanto pare non mancheranno le sorprese. Pur conservando la sua mission e alcuni punti fermi, la nuova stagione di Ballando non sarà priva di colpi di scena e di momenti commoventi. Punto di forza del programma di Milly Carlucci sono i big che accettano di mettersi alla prova e di affrontare la sfida di ballo. L’iconica conduttrice ha selezionato sempre volti accreditati, amati dal pubblico, che appartengono al mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport e ha sempre fatto scelte vincenti.

Nonostante l’estate e il periodo di pausa della tv, la Carlucci e il suo staff di collaboratori sono al lavoro per scegliere le prossime stelle che scenderanno in pista. Il toto nomi è scattato da diversi mesi, ma non si è rivelato esatto. In queste ultime settimane sono stati ufficializzati alcuni volti tv e non solo, attraverso il loro profili social i concorrenti ufficiali hanno confermato la loro presenza nel seguitissimo prime time, che ormai da 20 anni conquista gli ascolti del sabato sera autunnale di Rai Uno, dando filo da torcere anche a Tu si que vales di Maria De Filippi.

Il cast ufficiale scelto da Milly Carlucci vede prevalere le quote rosa: ci saranno Andrea Delogu, volto accreditato della scuderia Rai, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, ma anche Maurizio Ferrini nei panni de la Signora Coriandoli e Martina Colombari. Confermata la presenza di Barbara D’Urso che torna in tv dopo due anni dall’addio non proprio sereno a Mediaset. La conduttrice è pronta a debuttare in pista e ad abbracciare il suo pubblico, che nonostante l’allontanamento dal piccolo schermo le ha sempre dimostrato il suo affetto.

Ballando con le stelle, cast non ancora completo: ecco i nomi quotati

Il cast ovviamente non è ancora completo e in molti si aspettano l’annuncio di qualche vip accreditato e seguito dal pubblico: i nomi sono diversi e tutti quotati anche se non ancora ufficializzati. Tra questi ci sono il giornalista Piero Marrazzo, il conduttore Beppe Convertini, il giornalista sportivo Pierluigi Pardo, l’attrice Anna Safroncik, ma anche Eleonora Pedron, e Nancy Brilli.

Non si escludono tuttavia i colpi di scena, de resto Milly Carlucci ha abituato il suo pubblico alle sorprese. di conseguenza potrebbe essere ufficializzato un nome che nessuno sia aspetta. Per avere la squadra completa occorre attendere ancora qualche settimana, la conduttrice e il suo staff hanno ancora del tempo, in fondo al debutto di Ballando con le stelle mancano ancora due mesi.

Chanel Totti e Raoul Bova in sospeso: saranno tra le stelle del talent di Rai Uno?

Negli ultimi giorni diverse indiscrezioni hanno rivelato la presenza di Chanel Totti nel cast di Ballando con le stelle, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbe presenziare nel talent, la trattativa sarebbe in corso, ma per ora non sembra sia stato raggiunto nessun accordo. Diversamente Raoul Bova, che nell’ultime settimane è stato protagonista del gossip a causa della fine della sua unione con Rocio, non è stato confermato nel cast, anche se lo scorso anno ha firmato un accordo in diretta.

Non sembra che l’attore sia predisposto a prendere parte allo show. Infine si rumoreggia sulla possibilità che Belen Rodriguez abbia accettato di partecipare al Ballando con le stelle in veste di ballerina per una notte. Per ora sono solo supposizioni e pettegolezzi che non hanno trovato nessuna ufficialità da parte della diretta interessata.