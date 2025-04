Tutti gli ascolti di martedì 15 aprile: la sfida tra Il Turco e Fuochi d’artificio

Continua la sfida degli ascolti sulle reti nazionali, e a combattere tra di loro sono stati anche stavolta Rai 1 e Canale 5. La programmazione tv di ieri 15 aprile 2025 ha avuto un solo vincitore, anche perché i telespettatori hanno dovuto optare per un prodotto televisivo piuttosto che per un altro. Su Rai 1 è infatti stato mandato in onda il primo episodio di Fuochi d’Artificio, la serie tv di Susanna Nicchiarelli che racconta la seconda guerra mondiale vista dal punto di vista di alcuni bambini che decidono di mettersi al servizio dei partigiani. Su Canale 5 c’è invece stata un’altra puntata de Il Turco, la rinomata fiction che vede come protagonista Can Yaman.

Cosa avrà scelto quindi il pubblico italiano nella prima serata di ieri 15 aprile? La sfida è stata difficilissima, anche perché si tratta di due prodotti tv che erano entrambi molto attesi dagli italiani.

Chi ha vinto gli ascolti tv di martedì 15 aprile

Nella prima serata di ieri sera 15 aprile, la scelta era molto variegata, ma nonostante questo c’è stato solo un prodotto che i telespettatori hanno scelto. Su Rai 1 è stato mandata in onda la nuova serie tv Fuochi d’Artificio, e questa fiction ha intrattenuto 2.961.000 spettatori con un livello di share pari al 17%, andando così a vincere la serata in termini di ascolti. L’ultimo episodio de Il Turco – trasmesso su Canale 5 – ha infatti catturato l’attenzione di ben 1.761.000 spettatori raggiungendo così uno share dell’11.3%.

Ancora una volta, la Rai si è quindi piazzata al primo posto e ha trionfato su questa gara che va avanti ormai da tempo e che viene mandata in onda ogni sera. Rai 1 e Canale 5 propongono infatti sempre contenuti interessati, tanto che diventa difficile a volte scegliere quale vedere tra i due.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai 2 è invece andato in onda Diamoci del tu con Enrico Brignano, che ha intrattenuto 866.000 spettatori con uno share pari al 5.6%. Su Rete 4 c’è stata una nuova puntata di E’ Sempre Cartabianca, che ha conquistato l’attenzione di 495.000 spettatori con uno share del 2.7%. L’appuntamento con Le Iene su Italia 1 ha invece registrato la presenza di 1.666.000 spettatori e di uno share pari al 12.7%. Su La7 c’è invece stato DiMartedì e, incollati alla tv, c’erano 1.589.000 spettatori con il 9.7% di share. Su Tv8 Dinner Club ha ottenuto 272.000 spettatori con il 2%.